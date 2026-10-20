Европа может сократить импорт СПГ из-за ситуации в Ормузском проливе

Европа может сократить импорт СПГ на 20,8 миллиарда кубометров при задержке поставок через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Оксфордского института энергетических исследований (OIES) "Что ждет СПГ в Ормузском проливе? Альтернативные сценарии".

Отмечается, что сокращение спроса и импорта сжиженного природного газа (СПГ) станет основным механизмом балансировки мирового газового рынка при сохранении ограничений на поставки через Ормузский пролив.

Согласно отчету, в сценарии возобновления поставок в октябре 2027 года дефицит предложения составит 49 миллиардов кубометров: "Другие экспортеры СПГ увеличат поставки на 7,3 миллиарда кубометров, из которых 6,5 миллиарда кубометров придется на Австралию".

"Оставшиеся 41,7 миллиарда кубометров, или 85 процентов дефицита, будут компенсированы за счет сокращения спроса и импорта СПГ. На Европу придется 20,8 миллиарда кубометров сокращения, на Китай - 6,6 миллиарда, страны Южной Азии - 5,4 миллиарда, а импортеров Ближнего Востока - 3,4 миллиарда кубометров.

При сохранении ограничений на поставки дефицит в 2027 году увеличится до 66,8 миллиарда кубометров. При этом дополнительные поставки со стороны других экспортеров составят 15,6 миллиарда кубометров, из которых 13,3 миллиарда обеспечит Австралия.

В этом сценарии сокращение импорта СПГ компенсирует 77 процентов дефицита. Импорт СПГ в Европу снизится на 20,5 миллиарда кубометров, что практически соответствует показателю сценария возобновления поставок в октябре 2027 года. Сокращение импорта Китая достигнет 11 миллиардов кубометров.

В сценарии восстановления поставок СПГ до 50 процентов докризисного уровня дефицит составит 41,4 миллиарда кубометров, а дополнительные объемы предложения - 12 миллиардов кубометров. Импорт СПГ сократится на 29,4 миллиарда кубометров, или на 71 процент от общего дефицита. На Европу придется 12,2 миллиарда кубометров сокращения, на Южную Азию - 5,9 миллиарда кубометров", - сообщает институт.

В отчете отмечается, что наибольшая нагрузка по балансировке рынка придется на Европу, несмотря на то, что обычно регион импортирует сравнительно небольшие объемы СПГ из стран Персидского залива: "В Европе корректировка будет происходить преимущественно за счет сокращения закачки газа в подземные хранилища летом 2027 года, тогда как снижение фактического потребления будет менее значительным".

"В других регионах мира основным механизмом адаптации станет сокращение потребления газа. Страны Южной Азии также будут вынуждены уменьшать импорт, что может привести к более активному переходу на уголь и нефть, а также к возможным отключениям электроэнергии.

Импортеры Ближнего Востока потеряют 27-30 процентов поставок, однако смогут частично перейти на жидкое топливо для производства электроэнергии и использования в качестве сырья в промышленности.

В то же время Япония, Южная Корея и Тайвань в 2027 году сократят импорт не более чем на 1,2 процента при любом из рассматриваемых сценариев. В отчете это объясняется ограниченными ценовыми разрывами и возможностью финансировать закупки.

Дополнительные поставки СПГ в рассматриваемых сценариях будут обеспечиваться преимущественно Австралией. Согласно OIES, это связано с тем, что в базовом сценарии незаконтрактованные объемы австралийского СПГ вытесняются по мере восстановления поставок с Ближнего Востока. В альтернативных сценариях баланс предложения становится более напряженным, поэтому эти объемы вновь востребованы", - сообщает OIES.

Подчеркивается, что экспорт СПГ из США в 2027 году практически не изменится, что соответствует текущей ситуации, при которой американские заводы по сжижению газа уже работают на полной мощности.