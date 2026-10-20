Шеф-повара дарят тепло! В Баку отметили Международный день кулинара - ФОТО

Аромат свежеприготовленных блюд, творческие мастер-классы, музыка и детские улыбки: в Центре инклюзивного развития и творчества DOST в Баку отметили Международный день повара (кулинара) особенным праздником для детей с особыми потребностями. Главным ингредиентом мероприятия стали не только кулинарные шедевры, но и внимание, забота и душевное тепло.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреcпондент Trend.

Международный день повара (International Chefs Day) ежегодно отмечают 20 октября. Праздник появился в 2004 году - по инициативе Билла Галлахера, главы Всемирной ассоциации шеф-поваров Worldchefs. Идея заключалась в том, чтобы поздравлять представителей профессии и передавать кулинарные знания следующему поколению.

Праздник прошел под девизом "Шеф-повара дарят тепло" при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, а также при организационном участии Центра инклюзивного развития и творчества DOST и Бакинской ассоциации кулинаров.

В этот день дети смогли не только попробовать разнообразные блюда, но и почувствовать себя участниками настоящего гастрономического приключения. Профессиональные шеф-повара провели кулинарный мастер-класс, познакомив юных гостей с миром вкусов, продуктов и секретов приготовления еды.

Программу дополнили музыкальные выступления, интерактивные игры и увлекательные занятия. Праздничное угощение объединило участников в атмосфере радости, открытого общения и дружбы.

Организаторы поставили перед собой несколько важных задач: подарить детям яркие эмоции, поддержать развитие их творческих способностей, рассказать о принципах здорового питания и привлечь внимание к ценностям инклюзивного общества.

"Для Бакинской ассоциации кулинаров эта инициатива - часть многолетней социальной работы. С 2018 года организация проводит благотворительные и кулинарные мероприятия ко Дню повара для детей шехидов, детей, оставшихся без родительской опеки, а также тех, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Такие встречи помогают не только подарить детям праздник, но и создать пространство, в котором каждый чувствует себя частью общества, получает возможность общаться, узнавать новое и раскрывать свои способности", - сказал председатель Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

Особое место в инициативе занимает программа Food Explorers (Исследователи еды) международной ассоциации Worldchefs (WACS). Она направлена на популяризацию здорового питания, знакомство с разнообразием продуктов, развитие базовых кулинарных навыков и формирование ответственного отношения к еде.

Знакомство с продуктами и процессом приготовления блюд помогает детям расширять кругозор, проявлять любознательность и делать первые шаги к осознанному выбору продуктов питания.

"Для нас поварское искусство - это гораздо больше, чем приготовление еды. Это возможность знакомить мир с богатством азербайджанской национальной кухни, сохранять гастрономическое наследие страны и передавать кулинарные традиции будущим поколениям. Но у этого искусства есть и другая важная сторона - способность объединять людей, выражать любовь и заботу, создавать атмосферу гостеприимства и дарить счастье через простые, но искренние жесты", - отметил Илькин Акберзаде.

Именно эта идея стала основой праздника в центре DOST. Ведь каждый ребенок заслуживает счастливого детства, внимания, равных возможностей и возможности раскрыть свой потенциал.

Мероприятие еще раз напомнило: кулинария может стать универсальным языком общения, который помогает преодолевать барьеры, сближает людей и укрепляет социальную солидарность. А иногда самое ценное, что можно подать к столу, - это доброта, забота и тепло человеческого сердца.