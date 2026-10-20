От Санкт-Петербурга до Стамбула: фестивальный путь азербайджанского фильма "Свинец“ - ФОТО

Короткометражный фильм Рустама Бабазаде "Свинец" представлен в рамках 36-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге. Картина вошла в специальную программу Multiverse

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend Life режиссер.

Двадцатиминутная драма рассказывает об одиночестве, скрытых конфликтах и прощении. Сценарий фильма написали Рустам Бабазаде и Али-Саттар Гулиев. Оператором-постановщиком выступил Васиф Велизаде, художником-постановщиком - Самира Шамхалова. Главные роли в фильме исполнили заслуженный артист Азербайджана Расим Джафар, Заур Шафиев и Асиман Ага Ровшан.

Продюсерами картины стали Али-Саттар Гулиев, Рустам Бабазаде, Заур Шафиев и Али Иса Джаббаров. Сопродюсерами проекта выступили Эмиль Наджафов и Пярвиз Мамедов.

Следующим этапом фестивального пути фильма станет участие в основном конкурсе 14-го Международного Босфорского кинофестиваля, который пройдет в Стамбуле с 8 по 15 ноября.