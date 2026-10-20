Посол Венгрии подчеркнул роль Азербайджана на международной арене

Азербайджан играет активную и независимую роль на международной арене, внося вклад в решение таких важных вопросов, как изменение климата, развитие устойчивых городов и укрепление диалога между культурами и цивилизациями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на мероприятии по случаю Национального дня Венгрии и 70-летия Венгерской революции 1956 года.

По его словам, история Азербайджана, как и Венгрии, во многом формировалась под влиянием амбиций великих держав. "Этот опыт помогает понять, какое значение Азербайджан придает независимости и суверенитету", - сказал дипломат.

"Наши истории могут различаться, но оба народа хорошо знают трудности, связанные с иностранным господством, и полны решимости самостоятельно определять свое будущее. Азербайджан, полностью восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, является сильным и уважаемым членом международного сообщества", - сказал он.

Т. Торма также отметил вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы и его стратегическое положение между Востоком и Западом, имеющее важное значение для реализации международных проектов по развитию транспортной и энергетической связности.

По словам посла, Азербайджан использует свое стратегическое положение для содействия миру, стабильности и безопасности на Южном Кавказе и за его пределами.

"В 2023 году Венгрия и Азербайджан укрепили стратегическое партнерство. Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. С тех пор состоялось еще несколько встреч в энергетической сфере. Мы также продолжаем сотрудничество в международных организациях", - сказал дипломат.

По его словам, венгерские компании MOL и MVM приобрели доли в крупных проектах по добыче нефти, газового конденсата и природного газа в Азербайджане.

"Инвестировав около двух миллиардов долларов США в экономику Азербайджана, Венгрия стала одним из важнейших инвесторов страны", - отметил Т. Торма.

Он добавил, что сотрудничество двух стран охватывает и сферу возобновляемой энергетики. Венгрия и Азербайджан участвуют в проекте зеленого энергетического коридора, а компания MVM является акционером солнечной электростанции "Шафаг".