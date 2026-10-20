В Азербайджане разъяснили предлагаемые изменения в сфере электронной торговли

Предлагаемые изменения в закон Азербайджана "Об электронной торговле" предусматривают расширение сферы применения электронной торговли, закрепление в законодательстве современных цифровых способов оплаты, обновление понятия платежного терминала и предоставление информации в ходе электронной торговли в форме электронного документа.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель руководителя Аппарата министерства экономики Камран Ахмедов, выступая во вторник на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, сообщил корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что изменения предусматривают приведение ряда положений закона "Об электронной торговле", принятого в 2005 году, касающихся понятий, принципов и платежей, в соответствие с современными практиками цифровых платежей, а также действующим законодательством в налоговой и платежной сферах.

По словам К. Ахмедова, первое изменение касается сферы применения закона и затрагивает преамбулу, а также статьи 2.1 и 4.1. Согласно предложению, из соответствующих положений закона исключаются слова "в Азербайджанской Республике". Он отметил, что в действующей редакции закон распространяется только на электронную торговлю, осуществляемую на территории Азербайджанской Республики. Однако, поскольку при электронной торговле покупатель и продавец зачастую находятся в разных странах, предлагается расширить сферу применения закона с учетом этой особенности.

Второе направление связано с модернизацией понятия платежного терминала. По словам К. Ахмедова, в настоящее время в законе "Об электронной торговле" это понятие определяется исключительно как оборудование, предназначенное для проведения операций с платежными картами и снятия наличных денежных средств. Вместе с тем в налоговом законодательстве и соответствующем постановлении Кабинета министров уже закреплено понятие платежного терминала, отвечающее современным требованиям. Предлагаемые изменения предусматривают приведение определения, содержащегося в законе, в соответствие с фактической ситуацией и современной практикой, а также расширение его охвата на все виды безналичных платежей, включая бесконтактные, наряду с карточными платежами.

Кроме того, предлагается относить к платежным терминалам не только специализированное оборудование, но и мобильные телефоны и другие устройства, оснащенные необходимым программным обеспечением. Это изменение направлено на устранение противоречий между действующими нормативно-правовыми актами.

К. Ахмедов сообщил, что очередное изменение предусматривает закрепление принципа технологической нейтральности в законе как в качестве понятия, так и в качестве принципа. Технологическая нейтральность предполагает, что нормативно-правовые акты не отдают предпочтения какой-либо конкретной технологии, не ограничивают ее применение и обеспечивают равное признание различных технологических решений. Он подчеркнул, что, поскольку технологии в сфере электронной торговли постоянно развиваются, важно, чтобы законодательство не ограничивалось конкретными технологическими решениями. В этой связи предлагаемые изменения позволят признавать в рамках закона оплату посредством QR-кодов, использование мобильных кошельков, а также новые платежные технологии, которые могут появиться в будущем.

Еще одно изменение касается информации о способах оплаты, предоставляемой покупателю при электронной торговле. Согласно действующему законодательству, необходимо предоставлять информацию о возможности осуществления оплаты посредством платежного терминала, через интернет или с использованием электронного кошелька. В предлагаемой новой редакции предусматривается предоставление информации о способах оплаты в целом. Это будет охватывать сведения о платежных терминалах, электронных кошельках и других средствах оплаты, то есть предоставление информации не будет ограничиваться тремя случаями, перечисленными в действующей редакции закона.

По словам К. Ахмедова, это изменение позволит заблаговременно информировать покупателя о способах, которыми он может воспользоваться для осуществления оплаты. В проекте также предлагается дополнить закон положением, согласно которому другие понятия, не предусмотренные в нем, будут определяться соответствующими нормативно-правовыми актами. Он отметил, что такие понятия, как электронный кошелек, уже регулируются законом "О платежных услугах и платежных системах", принятым в 2023 году. Поэтому нет необходимости повторно определять эти понятия в законе "Об электронной торговле".

Следующее изменение касается механизма осуществления безналичных платежей при электронной торговле. К. Ахмедов отметил, что согласно действующей редакции, продавец обязан заключить договор с поставщиком платежного программного обеспечения, предоставляющим возможность осуществления платежей через интернет. Однако в действующем законодательстве не разъясняется, что представляет собой такой поставщик и какое значение имеет это понятие. По его словам, с учетом положений закона "О платежных услугах и платежных системах", принятого в 2023 году, предусматривается осуществление безналичных платежей в электронной торговле через поставщиков платежных услуг. К этой категории относятся Центральный банк, банки, небанковские кредитные организации, национальный почтовый оператор, платежные организации и организации электронных денег. Понятия, касающиеся указанных субъектов, и регулирование их деятельности определяются законом "О платежных услугах и платежных системах".

К. Ахмедов особо подчеркнул, что эта норма касается исключительно безналичных платежей. Закон не предусматривает каких-либо ограничений на осуществление наличных платежей при доставке.

Последнее направление проекта связано с подтверждением информации, предоставляемой до заключения договора. Согласно действующему закону, продавец должен до оформления заказа предоставить покупателю информацию в форме подтверждения и сделать это в письменном виде. Предлагаемое изменение предусматривает предоставление этой информации покупателю в форме электронного документа. К. Ахмедов заявил, что, поскольку сам договор электронной торговли также заключается в форме электронного документа, целесообразно осуществлять все этапы процесса в такой форме.

Он добавил, что требование о предоставлении информации в письменном виде, содержащееся в действующем тексте закона, создает определенное несоответствие как с другими положениями самого закона, так и требованиями к письменной форме, установленными законом "Об электронной подписи и электронном документе". Так, в законе "Об электронной подписи и электронном документе" требование о письменной форме связывается с использованием усиленной электронной подписи. В этой связи закрепление положения о предоставлении информации в форме электронного документа позволит обеспечить согласованность внутренних положений закона, а также привести его в соответствие с законом "Об электронной подписи и электронном документе".

В свою очередь, начальник отдела налогообложения цифровой экономики Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга Государственной налоговой службы Чингиз Мусаев заявил, что цифровая экономика непрерывно развивается, а в связи с применением искусственного интеллекта и других технологических средств в платежных системах возникают новые вопросы.

Ч. Мусаев отметил, что среди обсуждаемых изменений важное значение имеет исключение слов "в Азербайджанской Республике" из соответствующих положений закона. По его словам, хотя указанный закон не охватывает вопросы переводов с карты на карту, расширение сферы применения закона об электронной торговле на глобальном уровне создает правовую основу для получения информации о лицах-нерезидентах. "Этот закон дает нам основание для получения информации от других нерезидентов", - сказал он.

Представитель ведомства добавил, что в статью 38.1 Налогового кодекса было внесено соответствующее положение, предусматривающее постановку на налоговый учет нерезидентов, участвующих в электронной торговле. По его словам, это требование вступило в силу в сентябре 2026 года.

Как отметил Ч. Мусаев, до этого нерезиденты, участвующие в электронной торговле, регистрировались только для целей налога на добавленную стоимость (НДС). С сентября 2026 года для них введена обязательная постановка на налоговый учет.

Он сообщил, что ранее число нерезидентов, участвующих в электронной торговле, составляло семь, а в настоящее время достигло 23.

Ч. Мусаев подчеркнул, что предлагаемые изменения не окажут прямого влияния на этот рост, однако позволят расширить охват регулирования участников электронной торговли на глобальном уровне.

"Это позволит охватить на глобальном уровне участников электронной торговли как товарами, так и услугами", - отметил он.