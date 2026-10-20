Раскрыты случаи исключения СМИ с иностранным финансированием из Реестра медиа

В Азербайджане установлены ограничения на финансирование медиаорганизаций из иностранных источников. Согласно правилам, в отдельных случаях субъекты медиа, у которых выявлено иностранное финансирование, могут быть исключены из Реестра медиа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно требованиям действующего законодательства, не допускается финансирование субъектов медиа физическими и юридическими лицами иностранных государств, не являющимися их учредителями или участниками, их филиалами и представительствами, созданными этими лицами юридическими лицами в Азербайджане, а также иностранными государственными органами.

В случае выявления финансирования из указанных источников печатных и онлайн-субъектов медиа, включенных в Реестр медиа, они исключаются из реестра. Данное требование не распространяется на субъекты аудиовизуальных медиа.

Вместе с тем деятельность печатных и онлайн-медиаорганизаций, а также распространение медиапродукции могут финансироваться за счет спонсорства граждан и юридических лиц Азербайджана. Однако лица, занимающиеся производством или продажей товаров, реклама которых запрещена законом, не могут выступать в качестве спонсоров.

Физические и юридические лица иностранных государств могут спонсировать не более 25 процентов каждого продукта печатных и онлайн-субъектов медиа. Спонсорство не должно влиять на независимость журналиста.

В периодических печатных изданиях, подготовленных при финансовой помощи спонсора, должна быть опубликована соответствующая информация. Распространение спонсорской рекламы также должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства о рекламе.

Согласно правилам, аудиовизуальные вещатели, финансируемые государственными органами и принадлежащими государству юридическими лицами, отражающие сферу деятельности этих структур и выполняющие функцию общественного вещания, с учетом установленных исключений могут осуществлять деятельность только в качестве вещателей платформы.