Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибший и раненые

есть погибший и раненые

В Нахчыване в результате ДТП погиб один человек, еще восемь получили травмы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на территории села Аразин Джульфинского района.

Столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали восемь человек.

В результате ДТП погиб родившийся в 2022 году Саид Салим оглу Гулиев. Пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.