https://news.day.az/society/1868461.html Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибший и раненые В Нахчыване в результате ДТП погиб один человек, еще восемь получили травмы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на территории села Аразин Джульфинского района. Столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали восемь человек. В результате ДТП погиб родившийся в 2022 году Саид Салим оглу Гулиев.
Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть погибший и раненые
В Нахчыване в результате ДТП погиб один человек, еще восемь получили травмы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на территории села Аразин Джульфинского района.
Столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали восемь человек.
В результате ДТП погиб родившийся в 2022 году Саид Салим оглу Гулиев. Пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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