Сахиба Гафарова подчеркнула важность новых направлений сотрудничества в ТЮРКПА - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова после 15-го пленарного заседания ТЮРКПА в городе Бишкек Кыргызстана 20 октября выступила на совместной пресс-конференции спикеров парламентов государств-членов организации.

Как передает Day.Az, Сахиба Гафарова выразила признательность кыргызской стороне за оказанные внимание и щедрое гостеприимство. Она заявила, что на встрече со спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марленом Маматалиевым с участием делегаций в рамках официального визита обсуждались вопросы дальнейшего развития и укрепления межпарламентских связей в соответствии с духом союзнических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

В выступлении было подчёркнуто, что ТЮРКПА за истёкшие годы прошла значительный путь развития, превратившись в важную платформу, продвигающую взаимовыгодное сотрудничество и играющую активную роль в международной парламентской дипломатии. Заседание Совета и 15-е пленарное заседание Ассамблеи прошли успешно; на них были рассмотрены итоги деятельности организации за прошедший период, а также обсуждены приоритеты и перспективы сотрудничества в предстоящий период.

Спикер указала на особую актуальность темы пленарного заседания с учётом вызовов современного периода. По её словам, особое значение определение новых направлений межпарламентского сотрудничества приобретает в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и технологического прогресса.

Как было сказано, итоги 15-го пленарного заседания ТЮРКПА внесут вклад в дальнейшее укрепление и расширение деятельности организации.