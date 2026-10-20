Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

В том, что сейчас и в будущем было, есть и будет множество информационных провокаций, нацеленных на срыв мирного диалога между Баку и Ереваном, не было никаких сомнений. Потому что слишком многие силы разочарованы тем, что карабахский конфликт "разморожен" и что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Эти самые силы, каждая по-своему, извлекали всевозможные дивиденды из того, что наши земли на протяжении более четверти века находились под армянской оккупацией. Такое положение дел позволяло этим силам оказывать одномоментное давление и на Баку, и на Ереван. Сейчас такая возможность обнулилась. Азербайджан вернул свои земли, Армения признала территориальную целостность нашего государства. Да и в Вашингтоне уже состоялось парафирование мирного азербайджано-армянского договора.

Наши страны активно налаживают диалог, из Азербайджана в Армению поступают как азербайджанские грузы, так и грузы третьих стран. Все более чем мирно и спокойно. И вот на этом фоне активизируются силы, явно недовольные таким развитием событий. Но в том-то и дело, что их провокации в информационном пространстве настолько примитивны и шиты белыми нитками, что над ними смеются и в Ереване, и в Баку.

Вот, например, телеграм-канал "Баграмян, 26" указал на то, что, оказывается, создан некий "Канал КСИР", который опубликовал откровенную дичь и чушь. Мол, "власти Азербайджана готовятся к военной провокации против Армении, чтобы отвлечь внимание от вопроса хиджаба". И тут, конечно же, смешно все - от первого до последнего слова.

Только идиот может поверить в то, что реальный информационный ресурс КСИР будет называться "Канал КСИР". С таким же "успехом" грабители банка заранее осуществили бы звонок в банк, чтобы сообщить, кто, когда и в каком количестве прибудет для осуществления ограбления. Но нелепо не только это. И в Ереване именно на данный момент и указали.

"По достоверной информации @bagramyan26, данный канал, вещающий от имени "КСИР", на самом деле не имеет к "КСИР" никакого отношения и контролируется из России. Более того, имеем конкретную информацию об администраторах данного канала. Настойчиво рекомендуем играть в свои грязные игры, обходя стороной наш регион и, в частности, Армению!" - указали армянские коллеги.

И тут тот самый случай, когда невозможно с ними не согласиться. Добавим к их призыву собственный: не пытайтесь вовлечь в свои грязные игры Азербайджан, не надейтесь сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном. Причем неважно, кто в реальности пытается провернуть такую примитивную провокацию, - российские или иные информационные прохиндеи. Просто не лезьте сюда. Потому что ваши цели видны за версту.

Впрочем, дело не только в конкретном Telegram-канале и его сомнительных публикациях. Гораздо важнее то, что сама логика происходящих на Южном Кавказе процессов уже не оставляет прежнего пространства для манипуляций. Регион постепенно выходит из состояния, при котором любой инцидент, любой слух и любое громкое заявление могли использоваться для поддержания вражды между двумя народами.

Конечно, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией не обязан нравиться внешним игрокам. Но это вовсе не означает, что Баку и Ереван должны сверять свои решения с теми, кто привык рассматривать Южный Кавказ исключительно как инструмент реализации собственных геополитических интересов. У Азербайджана есть свои национальные интересы, у Армении - свои. И сегодня все больше оснований полагать, что в вопросе устойчивого мира интересы наших государств и народов совпадают значительно сильнее, чем пытаются представить сторонники конфронтации.

Разумеется, впереди остаются непростые вопросы, требующие дипломатической выдержки, взаимного уважения и готовности выполнять достигнутые договорённости. Но именно поэтому так важно отличать реальные события от информационного шума, проверять источники и не позволять анонимным каналам подменять собой официальные заявления и факты.

Особенно опасны провокации, рассчитанные на эмоциональную реакцию аудитории. Их авторы прекрасно понимают, что иногда достаточно одного ложного сообщения, чтобы вновь разбудить взаимные подозрения, которые десятилетиями подпитывались войной и пропагандой. Но если подобные вбросы не выдерживают даже элементарной проверки, их разоблачение должно становиться поводом не для очередного витка взаимных обвинений, а для более ответственного отношения к информации.

При этом нельзя забывать и о том, что мир в нашем регионе нужен не только политикам и дипломатам. Он нужен семьям, которые хотят жить без страха перед новой войной, предпринимателям, заинтересованным в торговле и инвестициях, молодёжи, которой предстоит строить будущее своих стран. Открывающиеся транспортные маршруты, торговые связи и практические контакты способны дать людям то, чего не могли обеспечить десятилетия противостояния: перспективу нормальной жизни и развития.

Для Азербайджана восстановление суверенитета и территориальной целостности стало историческим достижением. Для Армении устойчивый мир означает возможность сосредоточиться на развитии экономики, укреплении региональных связей и улучшении благосостояния граждан. Ни одна из этих задач не требует возвращения к логике вечной вражды. Напротив, именно отказ от неё создаёт условия, при которых обе страны могут защищать свои национальные интересы без постоянной угрозы нового вооружённого столкновения.

Поэтому тем, кто пытается сорвать мирный процесс, стоит понять одну простую вещь: информационные провокации могут создавать временный шум, но они не способны отменить объективную потребность региона в стабильности. Чем очевиднее становятся выгоды мирного сосуществования, тем труднее будет убеждать общества в необходимости нового противостояния. А чем активнее Баку и Ереван будут развивать практическое сотрудничество, тем меньше возможностей останется у тех, кто зарабатывает политические дивиденды на чужой вражде.