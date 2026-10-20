https://news.day.az/politics/1868464.html Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова В том, что сейчас и в будущем было, есть и будет множество информационных провокаций, нацеленных на срыв мирного диалога между Баку и Ереваном, не было никаких сомнений.

Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 20 октября 2026 23:00 (UTC +04:00) 8 955
Кому мешает мир между Азербайджаном и Арменией?

Автор: Акпер Гасанов 

В том, что сейчас и в будущем было, есть и будет множество информационных провокаций, нацеленных на срыв мирного диалога между Баку и Ереваном, не было никаких сомнений. Потому что слишком многие силы разочарованы тем, что карабахский конфликт "разморожен" и что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Эти самые силы, каждая по-своему, извлекали всевозможные дивиденды из того, что наши земли на протяжении более четверти века находились под армянской оккупацией. Такое положение дел позволяло этим силам оказывать одномоментное давление и на Баку, и на Ереван. Сейчас такая возможность обнулилась. Азербайджан вернул свои земли, Армения признала территориальную целостность нашего государства. Да и в Вашингтоне уже состоялось парафирование мирного азербайджано-армянского договора.

Наши страны активно налаживают диалог, из Азербайджана в Армению поступают как азербайджанские грузы, так и грузы третьих стран. Все более чем мирно и спокойно. И вот на этом фоне активизируются силы, явно недовольные таким развитием событий. Но в том-то и дело, что их провокации в информационном пространстве настолько примитивны и шиты белыми нитками, что над ними смеются и в Ереване, и в Баку.

Вот, например, телеграм-канал "Баграмян, 26" указал на то, что, оказывается, создан некий "Канал КСИР", который опубликовал откровенную дичь и чушь. Мол, "власти Азербайджана готовятся к военной провокации против Армении, чтобы отвлечь внимание от вопроса хиджаба". И тут, конечно же, смешно все - от первого до последнего слова.

Только идиот может поверить в то, что реальный информационный ресурс КСИР будет называться "Канал КСИР". С таким же "успехом" грабители банка заранее осуществили бы звонок в банк, чтобы сообщить, кто, когда и в каком количестве прибудет для осуществления ограбления. Но нелепо не только это. И в Ереване именно на данный момент и указали.

"По достоверной информации @bagramyan26, данный канал, вещающий от имени "КСИР", на самом деле не имеет к "КСИР" никакого отношения и контролируется из России. Более того, имеем конкретную информацию об администраторах данного канала. Настойчиво рекомендуем играть в свои грязные игры, обходя стороной наш регион и, в частности, Армению!" - указали армянские коллеги.

И тут тот самый случай, когда невозможно с ними не согласиться. Добавим к их призыву собственный: не пытайтесь вовлечь в свои грязные игры Азербайджан, не надейтесь сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном. Причем неважно, кто в реальности пытается провернуть такую примитивную провокацию, - российские или иные информационные прохиндеи. Просто не лезьте сюда. Потому что ваши цели видны за версту.

Впрочем, дело не только в конкретном Telegram-канале и его сомнительных публикациях. Гораздо важнее то, что сама логика происходящих на Южном Кавказе процессов уже не оставляет прежнего пространства для манипуляций. Регион постепенно выходит из состояния, при котором любой инцидент, любой слух и любое громкое заявление могли использоваться для поддержания вражды между двумя народами.

Конечно, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией не обязан нравиться внешним игрокам. Но это вовсе не означает, что Баку и Ереван должны сверять свои решения с теми, кто привык рассматривать Южный Кавказ исключительно как инструмент реализации собственных геополитических интересов. У Азербайджана есть свои национальные интересы, у Армении - свои. И сегодня все больше оснований полагать, что в вопросе устойчивого мира интересы наших государств и народов совпадают значительно сильнее, чем пытаются представить сторонники конфронтации.

Разумеется, впереди остаются непростые вопросы, требующие дипломатической выдержки, взаимного уважения и готовности выполнять достигнутые договорённости. Но именно поэтому так важно отличать реальные события от информационного шума, проверять источники и не позволять анонимным каналам подменять собой официальные заявления и факты.

Особенно опасны провокации, рассчитанные на эмоциональную реакцию аудитории. Их авторы прекрасно понимают, что иногда достаточно одного ложного сообщения, чтобы вновь разбудить взаимные подозрения, которые десятилетиями подпитывались войной и пропагандой. Но если подобные вбросы не выдерживают даже элементарной проверки, их разоблачение должно становиться поводом не для очередного витка взаимных обвинений, а для более ответственного отношения к информации.

При этом нельзя забывать и о том, что мир в нашем регионе  нужен не только политикам и дипломатам. Он нужен семьям, которые хотят жить без страха перед новой войной, предпринимателям, заинтересованным в торговле и инвестициях, молодёжи, которой предстоит строить будущее своих стран. Открывающиеся транспортные маршруты, торговые связи и практические контакты способны дать людям то, чего не могли обеспечить десятилетия противостояния: перспективу нормальной жизни и развития.

Для Азербайджана восстановление суверенитета и территориальной целостности стало историческим достижением. Для Армении устойчивый мир означает возможность сосредоточиться на развитии экономики, укреплении региональных связей и улучшении благосостояния граждан. Ни одна из этих задач не требует возвращения к логике вечной вражды. Напротив, именно отказ от неё создаёт условия, при которых обе страны могут защищать свои национальные интересы без постоянной угрозы нового вооружённого столкновения.

Поэтому тем, кто пытается сорвать мирный процесс, стоит понять одну простую вещь: информационные провокации могут создавать временный шум, но они не способны отменить объективную потребность региона в стабильности. Чем очевиднее становятся выгоды мирного сосуществования, тем труднее будет убеждать общества в необходимости нового противостояния. А чем активнее Баку и Ереван будут развивать практическое сотрудничество, тем меньше возможностей останется у тех, кто зарабатывает политические дивиденды на чужой вражде.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АРМЕНИЯ #АЗЕРБАЙДЖАН
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 23:00 (UTC+04), Экономика 286
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22:46 (UTC+04), Общество 339
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22:30 (UTC+04), Политика 387
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22:15 (UTC+04), Общество 384
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22:02 (UTC+04), Спорт 400
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 21:46 (UTC+04), В мире 466
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 21:31 (UTC+04), Общество 605
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 21:15 (UTC+04), В мире 490
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 21:01 (UTC+04), Спорт 466
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 20:45 (UTC+04), Политика 1 614
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 20:35 (UTC+04), Это интересно 453
BMW запустил программу добровольного увольнения 20:20 (UTC+04), Автоновости 444
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 20:01 (UTC+04), Спорт 458
В Китае произошло сильное землетрясение 19:42 (UTC+04), В мире 605
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 19:24 (UTC+04), Общество 1 573
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 472
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 19:04 (UTC+04), Политика 621
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 19:00 (UTC+04), Политика 7 733
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 18:51 (UTC+04), Политика 1 085
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 18:40 (UTC+04), Экономика 669
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 18:21 (UTC+04), Спорт 530
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 18:09 (UTC+04), В мире 703
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 494
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 17:56 (UTC+04), Экономика 699
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 17:48 (UTC+04), Экономика 713
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 17:43 (UTC+04), Общество 661
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 17:38 (UTC+04), В мире 726
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 17:31 (UTC+04), Экономика 731
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 747
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 17:24 (UTC+04), Экономика 728
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 17:18 (UTC+04), В мире 1 414
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 17:08 (UTC+04), Спорт 1 217
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 17:06 (UTC+04), Общество 540
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 758
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 17:01 (UTC+04), Экономика 1 425
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 15 054
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 16:33 (UTC+04), Общество 818
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 16:22 (UTC+04), Экономика 724
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 16:16 (UTC+04), Экономика 717
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 16:12 (UTC+04), Экономика 769
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 16:01 (UTC+04), Общество 633
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 15:59 (UTC+04), Экономика 800
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 15:55 (UTC+04), Политика 8 330
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 15:43 (UTC+04), Экономика 791
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 15:39 (UTC+04), Политика 1 639
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 15:37 (UTC+04), Общество 737
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 15:29 (UTC+04), Культура 563
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 15:13 (UTC+04), Спорт 1 455
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 785
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 15:00 (UTC+04), Общество 1 520
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 14:57 (UTC+04), В мире 871
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 14:53 (UTC+04), Экономика 822
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 14:49 (UTC+04), Культура 554
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 14:47 (UTC+04), Общество 618
Хорошая новость для пользователей метро 14:45 (UTC+04), Общество 3 061
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 14:43 (UTC+04), Спорт 577
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 14:37 (UTC+04), Экономика 811
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 879
Назван максимальный срок службы iPhone 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 602
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 14:22 (UTC+04), Политика 1 831
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 829
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 14:18 (UTC+04), Политика 8 119
Иран заявил о готовности к затяжной войне 14:12 (UTC+04), В мире 867
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 14:06 (UTC+04), Общество 705
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 576
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 13:57 (UTC+04), Общество 576
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 864
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 13:46 (UTC+04), Экономика 873
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 13:35 (UTC+04), Экономика 1 114
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 13:22 (UTC+04), Общество 680
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 13:13 (UTC+04), Экономика 864
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 13:07 (UTC+04), Политика 1 047
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 13:00 (UTC+04), Спорт 1 673
Назван объем исламских финансов в мире 12:46 (UTC+04), Экономика 889
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 913
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 12:37 (UTC+04), Общество 1 114
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 12:35 (UTC+04), В мире 2 203
Гигантский астероид рухнул в Северное море 12:31 (UTC+04), Это интересно 662
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 7 916
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 1 684
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 12:21 (UTC+04), В мире 2 134
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 12:14 (UTC+04), Общество 4 776
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 12:13 (UTC+04), Политика 6 109
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 12:13 (UTC+04), Политика 2 107
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 735
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 12:07 (UTC+04), Экономика 878
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 12:05 (UTC+04), Общество 7 309
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 12:02 (UTC+04), Общество 1 449
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 831
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 12:00 (UTC+04), Экономика 885
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 11:54 (UTC+04), Автоновости 618
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 939
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 11:48 (UTC+04), Экономика 2 209
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 11:40 (UTC+04), Спорт 621
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 874
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 11:34 (UTC+04), Экономика 7 164
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 11:28 (UTC+04), Политика 969
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 11:22 (UTC+04), Экономика 844
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 11:17 (UTC+04), Экономика 7 647
Рекордный штраф для Meta 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 578
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 11:09 (UTC+04), В мире 964
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 11:04 (UTC+04), Экономика 2 215
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:00 (UTC+04), Политика 6 088
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 931
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 10:49 (UTC+04), Политика 2 528
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 10:46 (UTC+04), Экономика 948
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 10:40 (UTC+04), В мире 939
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 10:32 (UTC+04), Общество 676
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 10:27 (UTC+04), Экономика 1 368
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 10:22 (UTC+04), Туризм 1 993
Азербайджанская нефть подорожала 10:19 (UTC+04), Экономика 1 019
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 10:15 (UTC+04), В мире 955
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 10:09 (UTC+04), Экономика 945
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 10:05 (UTC+04), Общество 7 664
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 012
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 09:59 (UTC+04), Общество 660
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 09:50 (UTC+04), В мире 8 318
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 634
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 09:37 (UTC+04), Общество 2 125
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 09:33 (UTC+04), Экономика 2 439
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 09:30 (UTC+04), Автоновости 598
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 09:24 (UTC+04), Общество 586
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 09:20 (UTC+04), В мире 2 510
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 09:16 (UTC+04), Политика 2 544
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 009
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 09:00 (UTC+04), В мире 1 033
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 08:37 (UTC+04), В мире 1 028
В Вашингтоне возник спор 08:25 (UTC+04), В мире 2 668
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 08:12 (UTC+04), В мире 1 123
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 08:00 (UTC+04), Политика 7 545
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), В мире 1 097
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 07:19 (UTC+04), Автоновости 778
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 07:07 (UTC+04), Общество 3 893
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 160
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 04:58 (UTC+04), В мире 1 212
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), В мире 1 350
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 02:31 (UTC+04), Общество 1 102
Старую загадку Windows объяснили 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 745
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 01:17 (UTC+04), В мире 1 426
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 1 040
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 547
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 859
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 488
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 391
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 768
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 3 418
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 528
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 621
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 10 714
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 432
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 448
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 610
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 843
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 557
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 8 019
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 845
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 527
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 3 373
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 877
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 654
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 853
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 322
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 845
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 637
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 807
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 524
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 660
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 561
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 820
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 619
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 4 998
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 797
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 5 096
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 722
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 560
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 9 939
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 747
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 888
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 512
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 659
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 215
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 812
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 4 623
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 786
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 633
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 738
В США нашли загадочный космический объект 21 октября 17:09 (UTC+04), Это интересно 3 937
İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 461
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 929
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 467
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 796
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 918
В соцсетях Италии призывают ко «второму раунду» беспорядков 21 октября 16:28 (UTC+04), В мире 1 513
Azərbaycanlılar yaşayan bu kənddə nəfəs almaq çox təhlükəlidir 21 октября 16:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 496
Азербайджан предложил связать энергосистемы Туркменистана и Европы 21 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 4 751
Названы самые долговечные гибриды и электромобили 21 октября 16:10 (UTC+04), Автоновости 3 867
Еще новости