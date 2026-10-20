В Турции опровергли сообщения о попытке снять турецкий флаг в Азербайджане

Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции опроверг сообщения о попытке снять турецкий флаг в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Центра в социальной сети X.

"Утверждения, распространяемые в некоторых СМИ и аккаунтах социальных сетей о том, что в Азербайджане пытались снять турецкий флаг, содержат дезинформацию", - отмечается в заявлении.

В Центре подчеркнули, что распространяемые кадры были сняты давно. В тот период первую и самую решительную реакцию на попытку провокатора совершить враждебные действия в отношении турецкого флага выразили сами азербайджанцы.

"Ситуации, при которой турецкий флаг был бы снят, не происходило", - говорится в публикации.

В Центре также отметили, что распространение старых видеозаписей с изменением контекста и представление их как свежих событий направлено против дружеских и братских связей между Турцией и Азербайджаном.

Граждан призвали проявлять бдительность и осторожность в отношении подобных информационных манипуляций.