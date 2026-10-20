Пожар в многоэтажке в Баку, жителей эвакуировали - ФОТО
В Низаминском районе Баку произошел пожар в квартире на 11-м этаже 17-этажного жилого дома.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сообщение о возгорании в здании на улице Бекира Чобанзаде поступило на горячую линию "112".
На место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро потушить, не допустив его распространения на другие квартиры и здание.
В результате пожара огнем были повреждены горючие конструкции на площади 25 квадратных метров в одной из комнат трехкомнатной квартиры общей площадью 93 квадратных метра. Большую часть квартиры и другие жилые помещения удалось защитить от огня.
В целях безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома.
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