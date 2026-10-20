Гянджасар и Худаванг: история Азербайджана, которую в Ереване пытаются присвоить - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянская пропаганда десятилетиями пыталась убедить международное сообщество в том, что практически каждый христианский памятник Карабаха является исключительно армянским наследием. Однако претензии на исключительное право трактовать историю становятся особенно заметными, когда Азербайджан самостоятельно приступает к исследованию памятников на собственной территории.

Именно это произошло после посещения Гянджасара и Худаванга представителями иностранного дипломатического корпуса в сентябре 2026 года. Реакция армянских политических, религиозных и общественных кругов оказалась чрезвычайно резкой. Последовали обвинения в фальсификации истории, критические публикации и заявления зарубежных армянских организаций.

11-12 сентября 2026 года около 150 представителей 58 государств и девяти международных организаций посетили Карабах и Восточный Зангезур. Делегацию сопровождал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Зарубежные гости побывали в Ханкенди, Шуше, Агдере и Кяльбаджаре, ознакомились с восстановительными работами, последствиями оккупации, историческими и религиозными памятниками. Особое внимание привлекли монастырские комплексы Гянджасар и Худаванг. Хикмет Гаджиев подчеркнул их связь с древним христианским наследием Кавказской Албании, обратив внимание на изменения, произведенные в период армянской оккупации.

Здесь необходимо подчеркнуть принципиальное обстоятельство: Азербайджану не требуется разрешение Еревана, Эчмиадзина или армянских общественных организаций для исследования, реставрации и представления международному сообществу памятников, расположенных на его суверенной территории. Ни одна церковная структура не вправе устанавливать монополию на историческую интерпретацию культурного наследия другого государства.

Особую активность проявила организация Monument Watch, выступившая с обвинениями в адрес Азербайджана. При этом значительная часть полемики сосредоточилась на отдельных эпиграфических деталях, обработке камня и музейных факсимиле рукописей.

Однако технические характеристики факсимильного издания не могут служить ответом на значительно более серьезные вопросы: происхождение памятников, история их использования, изменения в период оккупации и обстоятельства вывоза культурных ценностей из Худаванга.

Историю Гянджасара и Худаванга невозможно рассматривать вне истории Кавказской Албании - древнего государства, существовавшего на значительной части территории современного Азербайджана со столицей в Габале. Христианство распространилось здесь еще в первые века нашей эры, а албанская церковная традиция стала важнейшей частью религиозной и культурной жизни региона.

Переломным стал XIX век. В 1815 году католикосальный престол Гянджасара был упразднен и заменен митрополичьей структурой. 11 марта 1836 года император Николай I утвердил "Положение об управлении делами Армяно-Грегорианской церкви в России". Реформа завершила ликвидацию отдельной церковно-административной организации, включив соответствующие епархии в систему управления Армянской апостольской церкви.

Значение этих решений трудно переоценить. Российский император мог изменить церковную юрисдикцию, перераспределить имущество, упразднить духовную должность и переподчинить монастыри другому религиозному центру. Но никакое императорское постановление не могло задним числом изменить этнокультурную историю народов Кавказа.

Передача церковного управления Эчмиадзину не превращала автоматически историческое наследие Кавказской Албании в исключительную собственность армянской церкви.

Средневековое наследие Кавказа формировалось в условиях взаимодействия различных языковых, художественных, религиозных и политических традиций. Попытки свести это многообразие к одной национальной интерпретации неизбежно приводят к историческим упрощениям.

Гянджасарский монастырский комплекс формировался в XIII веке. Строительство его главного храма относится к 1216-1238 годам и связано с именем Гасан-Джалала Довле, представителя местной правящей династии. Азербайджанские исследователи рассматривают его в контексте албанской княжеской традиции Хачена. Главная церковь Худаванга, строительство которой датируется 1214 годом, связана с Арзу-хатун, супругой правителя Вахтанга.

Эти памятники имеют огромное значение для изучения средневековой истории Карабаха. Однако установление их происхождения требует комплексного анализа архитектуры, строительных этапов, эпиграфики, архивных свидетельств и последующих перестроек. Выборочного цитирования надписей для серьезных исторических выводов недостаточно.

Особенно важно исследовать изменения, которым монастырские комплексы подвергались в годы оккупации. Реставрация сама по себе не является нарушением. Проблемы возникают, когда работы проводятся без надлежащей документации, разрешения законного государства или возможности впоследствии установить первоначальный облик сооружения.

Необходимо сопоставить архивные изображения с современным состоянием монастырей, изучить исторические слои, определить происхождение архитектурных элементов и установить характер произведенных вмешательств.

Но еще более серьезные вопросы вызывает вывоз культурных ценностей из Худаванга.

После восстановления Азербайджаном контроля над Кяльбаджарским районом в ноябре 2020 года стало известно о демонтаже и перемещении в Армению ряда предметов, связанных с монастырским комплексом. Речь шла о колоколах, крестах, каменных элементах, фресках и других исторических ценностях.

Представители армянской церкви объясняли эти действия необходимостью сохранения предметов. Однако такое объяснение не устраняет принципиальных правовых вопросов. Кто принимал решения о демонтаже? Где находится полная опись перемещенных ценностей? В каком состоянии они хранятся? На основании каких документов были вывезены за пределы международно признанной территории Азербайджана? Каким образом предполагается обеспечить их возвращение?

Существует и другое принципиальное противоречие. Армянская политическая интерпретация христианской истории Карабаха практически не оставляет самостоятельного места албанскому наследию и его современным носителям.

Между тем удины, проживающие в Азербайджане, прежде всего в поселке Нидж Габалинского района, сохраняют уникальную языковую и религиозную традицию, исторически связанную с Кавказской Албанией.

21 сентября 2026 года представители Албано-удинской христианской религиозной общины посетили Гянджасарский монастырский комплекс. Они совершили молитвы, почтили память азербайджанских шехидов и подчеркнули значение памятника для собственной исторической традиции. Председатель общины Роберт Мобили особо отметил важность возвращения к святыням албанского христианского наследия.

Этот визит стал символически значимым событием. Представители другой христианской традиции получили возможность открыто заявить о своей исторической связи с памятниками, которые десятилетиями представлялись международной аудитории преимущественно через историю Армянской апостольской церкви.

Разумеется, позиция религиозной общины не заменяет научной экспертизы. Но столь же недопустимо исключать ее голос из обсуждения. Почему право армянской церкви говорить о средневековых монастырях считается естественным, а аналогичное право албано-удинской общины вызывает столь резкое неприятие?

Необходимо учитывать и исторический контекст армянской оккупации. На освобожденных территориях Азербайджана были разрушены города и села, повреждены и осквернены мечети, уничтожены кладбища, разграблены музеи и исторические сооружения. Агдам стал одним из наиболее наглядных свидетельств масштабов разрушения.

На протяжении многих лет международные структуры реагировали на уничтожение исламского культурного наследия значительно менее настойчиво, чем сегодня на споры вокруг христианских памятников. Такое различие в подходах вызывает обоснованные вопросы.

Культурное наследие нельзя защищать избирательно, руководствуясь религиозной или этнической принадлежностью памятников. Разрушение мечети и повреждение христианского храма должны оцениваться по единым принципам международного права и сохранения исторических ценностей.

Азербайджан рассматривает памятники на своей территории как часть национального культурного достояния независимо от их религиозной принадлежности. Признание христианской природы Гянджасара и Худаванга не противоречит их принадлежности культурному наследию Азербайджана. Напротив, это отражает многослойную историю страны, в которой столетиями взаимодействовали исламские, христианские и иудейские традиции.

Между тем армянские политические и религиозные круги продолжают воспринимать культурное наследие Карабаха через призму прежнего территориального конфликта. Отсюда раздражение по поводу дипломатических поездок, неприятие деятельности албано-удинской общины и попытки представить самостоятельные исследования Азербайджана как угрозу армянской исторической памяти.

Однако политическая и правовая реальность изменилась. Карабах находится под суверенитетом Азербайджана. Государство осуществляет там свою юрисдикцию, возвращает население, охраняет религиозные памятники и развивает научную инфраструктуру для изучения культурного наследия.

Ереван не располагает правом вето на эту деятельность. Более того, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией не требует отказа от исследования сложных исторических вопросов. Устойчивый мир невозможно построить на условии, что одна сторона должна отказаться от собственной исторической памяти ради сохранения удобных для другой стороны представлений.

Монастыри Гянджасар и Худаванг должны оставаться объектами научного исследования, государственной охраны и религиозного уважения, а не инструментами политического давления.

Армянские исследователи вправе отстаивать собственные научные позиции. Но готовы ли они признать, что эти позиции не обладают исключительным статусом? Готовы ли представить документацию о вывезенных культурных ценностях, участвовать в открытом изучении албанского христианского наследия и отказаться от автоматического объявления фальсификацией любого исследования, выводы которого расходятся с представлениями Эчмиадзина?

Ответы на эти вопросы позволят судить о подлинной заинтересованности в сохранении исторических памятников.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще 25 ноября 2020 года, обращаясь к народу по случаю освобождения Кяльбаджара, подчеркнул связь местных христианских храмов с наследием Кавказской Албании. С тех пор эта позиция получила практическое продолжение: государственная охрана памятников, деятельность албано-удинской общины, ознакомительные поездки международных дипломатов, научные программы и работа по установлению судьбы вывезенных культурных ценностей.

Именно последовательность этих действий имеет принципиальное значение.

Исторические вопросы необходимо решать исследованиями, правовые - документами и установленными процедурами, проблемы сохранения памятников - профессиональной реставрацией и ответственным государственным управлением.

Ни протесты армянских организаций, ни возмущение Эчмиадзина, ни публикации Monument Watch не способны отменить главного: Кавказская Албания является неотъемлемой частью исторического наследия Азербайджана, а ее изучение - законным правом азербайджанского государства и научного сообщества.

Гянджасар и Худаванг пережили империи, войны, смену правителей, церковные реформы и десятилетия оккупации. Их историческая ценность значительно выше сегодняшних политических интересов Еревана.

История не становится исключительной собственностью государства лишь потому, что его идеологи десятилетиями повторяли одну и ту же версию прошлого.