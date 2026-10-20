"Если бы женщины управляли миром?": глобальный арт-проект Джуди Чикаго представят в Баку - ФОТО

Искусство, способное объединять тысячи голосов: интерактивный проект знаменитой американской художницы приглашает задуматься о гендерном равенстве, справедливости и будущем человечества.

Каким был бы мир, если бы женщины управляли им? Стал бы он более справедливым, гуманным и открытым к диалогу? Или изменился бы сам подход к власти, лидерству и общественным ценностям? Эти вопросы лежат в основе масштабного интерактивного проекта "Если бы женщины управляли миром?" всемирно известной американской художницы Джуди Чикаго, который будет представлен в Баку в рамках программы Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW ("Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС") в Центре Гейдара Алиева

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении организаторов.

Проект, объединяющий искусство и социальную активность, предлагает не готовые ответы, а пространство для размышлений и открытого диалога. Его участники рассуждают о роли женщин в обществе, равенстве возможностей, справедливости, лидерстве и о том, каким может стать наше общее будущее.

От одного вопроса - к мировому диалогу

История проекта началась в 2002 году в Китае, в районе озера Лугу. Спустя два десятилетия вопросы, сформулированные Джуди Чикаго, превратились в международную инициативу, которая с 2022 года приглашает людей из разных стран делиться собственными взглядами и становиться частью общего художественного высказывания.

Главная особенность проекта заключается в том, что его содержание создают сами люди. Здесь нет единственного правильного ответа, а каждое мнение становится частью более масштабного разговора о будущем общества.

Тысячи голосов - одно произведение искусства

В основе проекта лежат 11 вопросов о гендерном равенстве, справедливости, лидерстве и будущем. Участники могут записать свои ответы в специальных видеокабинах или поделиться мыслями через онлайн-платформу.

Затем индивидуальные высказывания объединяются в цифровом формате, формируя масштабное произведение из слов, образов и личных размышлений. Так разные голоса, жизненные истории и представления о будущем складываются в единую художественную композицию.

Зритель здесь перестает быть просто наблюдателем и становится соавтором. Каждый новый ответ дополняет произведение, открывая новые перспективы и демонстрируя, насколько многогранным может быть взгляд на одни и те же вопросы.

Особое значение имеет соединение традиционного текстильного искусства с современными технологиями. Благодаря этому проект объединяет художественное наследие и цифровые инструменты, превращая личные высказывания в коллективное произведение, которое продолжает развиваться.

От Нью-Йорка и Лондона - к Баку

Проект Джуди Чикаго уже представлялся на престижных международных площадках, включая New Museum в Нью-Йорке и Serpentine North Gallery в Лондоне. В 2023-2024 годах, во время ретроспективной выставки "Джуди Чикаго: Ее история" в New Museum, в проекте приняли участие более тысячи посетителей. Работа также экспонировалась в Германии, Израиле и Турции.

Родившаяся в 1939 году Джуди Чикаго считается одной из основоположниц феминистского искусства. В центре ее творчества - история женщин, их опыт, достижения и вклад в мировую культуру, который на протяжении столетий нередко оставался в тени.

Одно из наиболее известных произведений художницы - монументальная инсталляция "Званый ужин" (The Dinner Party), посвященная культурному наследию женщин. Эта работа стала знаковым художественным высказыванием о необходимости переосмысления истории и признания роли женщин в развитии цивилизации.

Баку - новая площадка для новых голосов

Предстоящая презентация проекта в Центре Гейдара Алиева станет возможностью расширить международный диалог и включить в него новые культурные перспективы.

Джуди Чикаго признается, что не могла представить, насколько сильный отклик получат ее вопросы в разных уголках мира. Сегодня тысячи ответов, собранных в рамках инициативы, наглядно демонстрируют способность искусства объединять людей, преодолевать различия и создавать пространство для взаимопонимания.

В рамках Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW посетители смогут познакомиться с проектом и задуматься о собственном видении будущего. Ведь иногда один вопрос способен открыть гораздо более широкий разговор - о ценностях, ответственности, равенстве и мире, в котором мы хотим жить.

А если бы женщины действительно управляли миром - каким бы он стал? Возможно, ответ на этот вопрос начинается с каждого из нас.