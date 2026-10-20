Реваншисты планировали провокацию на СОР17 - пощечина Бегларяну

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как и ожидалось, реваншисты и ошметки сепаратистского режима, осевшие в Армении, попытались использовать конференцию ООН по биоразнообразию СОР17 в своих целях. Они с нетерпением ожидали этого события, готовились к нему, собирали "доказательства", но правительство обломало им крылья.

Бедняжку Артака Бегларяна, и так уже обиженного богом, обидели больше всех. Он взлетел в своих надеждах выше других, и потому ему больнее было падать.

Дело в том, что у Бегларяна есть конторка под названием "союз арцаха". Он рассчитывал открыть на полях конференции павильон, посвященный "биоразнообразию Карабаха". Во всяком случае, так было заявлено. Он подал заявку на место в Зеленой зоне и получил ожидаемый отказ. Было бы удивительно, если бы провокатору не отказали.

Отметим, что Зеленая зона на конференциях СОР - это открытая общественная площадка, которая организуется принимающей страной для вовлечения гражданского общества и бизнеса в климатическую повестку.

Вряд ли Бегларян удивлен отказом. Его обида это представление. Это убогое создание для того все и затеяло, чтобы иметь повод поныть перед камерами и делать глупое лицо. Впрочем, для этого ему особо стараться не требуется. Мы насчет лица. Бегларян прекрасно понимает, что утирать сопельки и слезки ему теперь будет только диаспора. А времена, когда на туристических и прочих международных выставках в экспозиции "Армения" обязательно открывался павильон оккупированного Карабаха, давно минули и не вернутся. В годы конфликта это было для Еревана в порядке вещей в логике "миацума". Теперь все иначе. Признав территориальную целостность Азербайджана официально и готовясь подписать мир, Армения старается держаться подальше от подобных провокаций. Приходится нелегко, конечно, при наличии таких вот бегларянов, которые стараются протиснуть свой скелет в каждую трещину.

Никол Пашинян объявил о прекращении "карабахского движения", "миацум" канул в небытие, и Бегларяну не стоит тратить остатки своего здоровья на возвращение признаков. Он имеет отношение к Карабаху только постольку, поскольку когда-то там жил. А все остальное позволено лишь на уровне художественной самодеятельности - в кругу таких же убогих и не желающих избавляться от безумных фантазий.

Обиженные реваншисты, не сумев устроить показательную провокацию внутри, попытались выплеснуть свою ненависть снаружи. У места проведения конференции во вторник собралась толпа соплеменников Бегларяна с громкоговорителем и развлекала гостей форума призывами обеспечить "безопасное и достойное" возвращение добровольно выехавших из Карабаха армян, а также освободить армянских военных преступников, осужденных в Азербайджане.

Эти вопли, думается, были восприняты участниками конференции так же, как экзотические пляски племени умба-юмба.

Одним словом, реваншистов и сепаратистов постигло огромное армянское разочарование. А на будущее советуем всем запомнить: демонстрировать биоразнообразие своего Карабахского региона на международных площадках имеет право только сам Азербайджан, неотъемлемой частью которого он является.