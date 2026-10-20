Лига чемпионов: "Сабах" уступил дортмундской "Боруссии" в домашнем матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский "Сабах" потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча прошла на Бакинском олимпийском стадионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

На 10-й минуте Серу Гирасси вывел гостей вперед. На 39-й минуте Эйден Маккарти сравнял счет. Однако на 53-й минуте Гирасси оформил дубль и принес "Боруссии" победу.

На 30-й минуте Джой-Ланс Миккельс отправил мяч в сетку ворот дортмундцев, но после просмотра VAR гол был отменен.

После этого матча в активе "Сабаха" осталось 3 набранных балла, "Боруссия" увеличила количество очков в своем активе до 6.

22:04

"Боруссия" вновь выходит вперед в матче с "Сабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 53-й минуте Серу Гирасси оформил дубль.

21:47

Стартовал второй тайм матча между "Сабахом" и "Боруссией".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после первых 45 минут счет равный - 1:1.

21:35

Завершился первый тайм матча между "Сабахом" и "Боруссией".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после стартовых 45 минут счет равный - 1:1.

21:25

"Сабах" сравнивает счет в матче с "Боруссией".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 39-й отличился Эйден Маккарти.

21:16

"Боруссия" выходит вперед в матче с "Сабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 10 минуте счет открыл Серу Гирасси.

20:46

Стартовал матч третьего тура общего этапа ЛЧ, в котором бакинский "Сабах" принимает дортмундскую "Боруссию".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на Бакинском олимпийском стадионе.

Стартовые составы:

"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.

"Боруссия": Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (к), Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Юлиан Райерсон, Карни Чуквуэмека, Феликс Нмеча, Итан Нванери, Фабиу Силва, Серу Гирасси.

Главный тренер: Нико Ковач.