Лига чемпионов: "Сабах" уступил дортмундской "Боруссии" в домашнем матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Бакинский "Сабах" потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча прошла на Бакинском олимпийском стадионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.
На 10-й минуте Серу Гирасси вывел гостей вперед. На 39-й минуте Эйден Маккарти сравнял счет. Однако на 53-й минуте Гирасси оформил дубль и принес "Боруссии" победу.
На 30-й минуте Джой-Ланс Миккельс отправил мяч в сетку ворот дортмундцев, но после просмотра VAR гол был отменен.
После этого матча в активе "Сабаха" осталось 3 набранных балла, "Боруссия" увеличила количество очков в своем активе до 6.
22:04
"Боруссия" вновь выходит вперед в матче с "Сабахом".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 53-й минуте Серу Гирасси оформил дубль.
21:47
Стартовал второй тайм матча между "Сабахом" и "Боруссией".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после первых 45 минут счет равный - 1:1.
21:35
Завершился первый тайм матча между "Сабахом" и "Боруссией".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после стартовых 45 минут счет равный - 1:1.
21:25
"Сабах" сравнивает счет в матче с "Боруссией".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 39-й отличился Эйден Маккарти.
21:16
"Боруссия" выходит вперед в матче с "Сабахом".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 10 минуте счет открыл Серу Гирасси.
20:46
Стартовал матч третьего тура общего этапа ЛЧ, в котором бакинский "Сабах" принимает дортмундскую "Боруссию".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит на Бакинском олимпийском стадионе.
Стартовые составы:
"Сабах": Стас Покатилов (к), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.
Главный тренер: Вальдас Дамбраускас.
"Боруссия": Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек (к), Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Юлиан Райерсон, Карни Чуквуэмека, Феликс Нмеча, Итан Нванери, Фабиу Силва, Серу Гирасси.
Главный тренер: Нико Ковач.
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