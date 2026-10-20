В Азербайджане вводятся штрафы за самовольное оставление военнослужащими места службы

За самовольное оставление военнослужащими места службы, а также несвоевременное прибытие без уважительных причин будут введены новые штрафы в размере до 500 манатов.

Как сообщает корреспондент Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, передает Day.Az.

Согласно законопроекту, за самовольное оставление воинской части или места службы офицером, прапорщиком, мичманом или военнослужащим, проходящим действительную военную службу сверх установленного срока, а также за несвоевременное прибытие в воинскую часть или к месту службы без уважительных причин на срок более 1 дня, но не более 10 дней, будет налагаться штраф в размере от 200 до 300 манатов либо, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, применяться административный арест на срок до 15 дней.

За повторное совершение указанных деяний лицом, ранее подвергнутым административному взысканию, в течение 1 года со дня вступления в силу решения о применении административного взыскания будет налагаться штраф в размере от 300 до 500 манатов либо, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, применяться административный арест на срок от 10 дней до 1 месяца.

Согласно действующему законодательству, за самовольное оставление воинской части или места службы офицером, прапорщиком, мичманом или военнослужащим, проходящим действительную военную службу сверх установленного срока, а также за несвоевременное прибытие в воинскую часть или к месту службы без уважительных причин на срок более 3 дней, но не более 10 дней, применяется административный арест на срок до 20 дней.

За повторное совершение указанных деяний лицом, ранее подвергнутым административному взысканию, в течение 1 года со дня вступления в силу решения о применении административного взыскания применяется административный арест на срок от 15 дней до 1 месяца.