https://news.day.az/world/1868439.html В Ормузском проливе загорелся танкер В южном коридоре Ормузского пролива загорелся танкер, нарушивший установленные правила судоходства. Как передает Day.Az, об этом сообщили Военно-морские силы армии Ирана. Согласно заявлению ведомства, сегодня в первой половине дня наблюдательные группы ВМС обнаружили горящий танкер в запретной зоне.
В Ормузском проливе загорелся танкер
В южном коридоре Ормузского пролива загорелся танкер, нарушивший установленные правила судоходства.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Военно-морские силы армии Ирана.
Согласно заявлению ведомства, сегодня в первой половине дня наблюдательные группы ВМС обнаружили горящий танкер в запретной зоне.
Отмечается, что судно отключило системы слежения и попыталось пройти через запретную зону южного коридора Ормузского пролива.
ВМС Ирана подчеркнули, что ответственность за последствия несогласованного передвижения несут нарушители установленных правил.
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