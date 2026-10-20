В Ормузском проливе загорелся танкер

В южном коридоре Ормузского пролива загорелся танкер, нарушивший установленные правила судоходства.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Военно-морские силы армии Ирана.

Согласно заявлению ведомства, сегодня в первой половине дня наблюдательные группы ВМС обнаружили горящий танкер в запретной зоне.

Отмечается, что судно отключило системы слежения и попыталось пройти через запретную зону южного коридора Ормузского пролива.

ВМС Ирана подчеркнули, что ответственность за последствия несогласованного передвижения несут нарушители установленных правил.