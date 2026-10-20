Гражданам Азербайджана рекомендовали воздержаться от поездок во Францию

Министерство иностранных дел Азербайджана рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок во Францию без крайней необходимости в связи с участившимися случаями беспорядков, насилия и гражданского неповиновения.



Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.



МИД призвал азербайджанцев, которые все же планируют поездку во Францию, проявлять повышенную осторожность.



Гражданам Азербайджана, уже находящимся во Франции, рекомендовано соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей и регулярно следить за официальными сообщениями.



"В случае чрезвычайных ситуаций граждане могут обратиться в посольство Азербайджана во Франции по следующим контактам:



Адрес: 78, avenue d'Iéna, Paris, 75116.



Электронная почта:



• [email protected]

• [email protected]

• [email protected]



Телефоны: +33 (0) 1 44 18 60 20, +33 (0) 1 44 18 60 23.



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