Во Франции почти 150 участников беспорядков получили тюремные сроки - ВИДЕО

Во Франции 149 человек приговорены к тюремным срокам по итогам судебного рассмотрения дел о беспорядках, произошедших 17 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, в течение последних 48 часов суды рассматривают большое количество дел, связанных с задержаниями по всей стране. На данный момент 149 человек уже получили тюремные сроки.

В качестве примера министр привел несколько случаев. Трое молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, ограбивших магазин видеоигр Micromania, были приговорены к 10 месяцам лишения свободы каждый, несмотря на то что ранее не привлекались к уголовной ответственности. Аналогичный срок получил 28-летний участник беспорядков, ограбивший магазин парфюмерии и косметики Sephora.

Дарманен подчеркнул, что подобные действия наносят ущерб предпринимателям, экономике и репутации страны. По его словам, применение строгих уголовных мер необходимо для предотвращения дальнейших беспорядков и недопущения самосуда со стороны граждан и предпринимателей.