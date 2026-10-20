В новом iPhone нашли изъян

Стандартное приложение камеры iPhone 18 Pro не дает полного контроля над съемкой, несмотря на появление профессиональных настроек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание BGR.

Журналист портала Жозе Адорно напомнил, что Apple добавила в смартфон основную камеру с переменной диафрагмой. Однако набор возможностей остался ограниченным. В частности, штатное приложение не позволяет самостоятельно выставлять ISO - светочувствительность.

Адорно заметил, что вручную выбрать выдержку длиннее примерно одной секунды также нельзя. Кроме того, баланс белого предлагается настраивать через готовые варианты освещения, без точного указания цветовой температуры в кельвинах. "Для опытного фотографа это означает меньше возможностей получить нужный результат непосредственно во время съемки", - подчеркнул специалист, назвав эту особенность изъяном устройства.

Отдельная претензия касается изображения. Один из пользователей Reddit пожаловался, что при закрытии диафрагмы вокруг ярких источников света и отражений возникают выраженные лучи в форме звезд. По его словам, эффект появляется даже днем и может мешать съемке пейзажей. Автор BGR также наблюдал подобное поведение.