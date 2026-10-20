Трамп заявил о планах потратить более $400 млн на поддержку республиканцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен потратить более 400 млн долларов на поддержку Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, более 300 млн долларов уже направлены на рекламные кампании, работу с избирателями, проведение митингов, мобилизацию сторонников и обеспечение честности выборов.

Американский лидер назвал предстоящие промежуточные выборы "самыми важными в истории страны" и подчеркнул, что поддерживает республиканцев, поскольку разделяет их политические принципы.