https://news.day.az/world/1868466.html Трамп заявил о планах потратить более $400 млн на поддержку республиканцев Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен потратить более 400 млн долларов на поддержку Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил о планах потратить более $400 млн на поддержку республиканцев
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен потратить более 400 млн долларов на поддержку Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, более 300 млн долларов уже направлены на рекламные кампании, работу с избирателями, проведение митингов, мобилизацию сторонников и обеспечение честности выборов.
Американский лидер назвал предстоящие промежуточные выборы "самыми важными в истории страны" и подчеркнул, что поддерживает республиканцев, поскольку разделяет их политические принципы.
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