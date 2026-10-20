Лига чемпионов: "Фенербахче" упустил победу над "Славией" - ВИДЕО

"Фенербахче" сыграл вничью со "Славией" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов - 2:2. Встреча прошла на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, голы хозяев с разницей в семь минут в начале матча забили Огуз Айдын и Мэйсон Гринвуд. Первый мяч гостей на 15-й минуте отыграл Лукаш Провод. На 90-й минуте Павел Качор сравнял счет.

Следующий матч в турнире "Фенербахче" проведет 4 ноября против "Ливерпуля", а "Славия" в этот же день сыграет с "Арсеналом".