https://news.day.az/politics/1868477.html Хроника Победы (21.10.2020): Новые успехи Азербайджанской армии, противник бежит - ФОТО - ВИДЕО В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

Хроника Победы (21.10.2020): Новые успехи Азербайджанской армии, противник бежит - ФОТО - ВИДЕО

Политика, 21 октября 2026 00:01 (UTC +04:00) 1 809
Хроника Победы (21.10.2020): Новые успехи Азербайджанской армии, противник бежит

В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

По сообщению Минобороны, в результате операции, проведенной Азербайджанской армией на Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, обороняющиеся подразделения 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике.

На оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции противника, а также большое количество оружия и боеприпасов. Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом.

На оборонительных участках 6-го и 7-го горнострелковых полков имеются убитые и раненые среди личного состава подразделений противника. Среди уничтоженных находится также заместитель командира полка Ваан Саркисян.

В ходе боев были выведены из строя 3 артиллерийские установки, несколько минометов и 3 грузовых автомобиля с личным составом.

"Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!" - написал 21 октября на своей странице в Twitter Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В следующем твите глава государства написал: "Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Геджагезлю, Ашагы Сейидахмедлы, Зергер Физулинского района, а также села Балъянд, Папы, Тулус, Гаджилы, Тинли Джебраильского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 октября дал интервью японской газете Nikkei.

"Когда премьер-министр Армении заявляет, что "Карабах - это Армения", что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым "правительством Нагорного Карабаха", когда он отдает приказ о нанесении ударов баллистическими ракетами по мирному городу Гянджа, когда ежедневно совершаются атаки на другие города Азербайджана, то особой возможности для проведения переговоров не остается. Поэтому мы должны были доказать правительству Армении, что они уже не смогут безнаказанно совершать эти агрессорские действия. Мы наказываем их на месте, мы освобождаем наши территории. Можно сказать, каждый день я объявляю названия новых городов и сел, освобожденных от армянской оккупации. Армения сталкивается с очень горьким поражением на поле боя", - сказал глава государства, отвечая на вопрсоы японского издания.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры ночных и дневных артиллерийских ударов Азербайджанской армии по противнику.

В результате действий, предпринятых Азербайджанской армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении. По данным Минобороны АР, большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования. Стало известно, что командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой. Большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за отказ вступить в бой.

Министерство обороны распространило видеокадры освобожденного от оккупации села Черекен Джебраильского района. Напомним, что село было освобождено подразделениями нашей армии 4 октября.

Генеральная прокуратура обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 11.00 21 октября. В результате обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 63, а пострадавших - 292. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 1981 дому, 90 многоквартирным зданиям и 386 гражданскому объекту.

21 октября силами ПВО Азербайджана были уничтожены четыре армянских дрона. Около 12:00 подразделения Противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили БПЛА армянских вооруженных сил на Горадизском направлении. С 12:55 до 13:30 наши ПВО обнаружили и уничтожили еще три тактических беспилотных летательных аппарата противника. Два из них были уничтожены на Физулинском, а один на - Тертерском направлениях фронта.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило кадры военной техники, оставленной противником на поле боя при бегстве, а также уничтоженной нашими подразделениями.

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Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 507
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 667
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 854
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 8 192
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Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 710
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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 335
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Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 693
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Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 618
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 829
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При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 5 224
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Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 569
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 669
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 226
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 824
В ряде городов Франции ввели комендантский час 21 октября 17:27 (UTC+04), В мире 4 839
В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 797
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 644
Важные изменения в связи с механизмом аренды жилья с обязательством выкупа 21 октября 17:16 (UTC+04), Общество 751
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İstanbulda silahlı insident - Ölən və yaralanan var 21 октября 17:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 518
Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 985
Alimenti uşağa yox, özünə xərcləyən ananı nə gözləyir? - Hüquqi İZAH 21 октября 16:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 524
В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 810
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 938
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