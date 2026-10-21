Более 500 дзюдоистов поборются за Кубок Федерации дзюдо Азербайджана

В Азербайджане 25-26 октября состоится Кубок Федерации дзюдо Азербайджана по не-ваза среди юношей и девушек возрастной категории U17.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования пройдут в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В турнире примут участие 506 дзюдоистов из 83 клубов и спортивных обществ. Среди участников 407 юношей и 99 девушек, которые разыграют награды в 16 весовых категориях.

Не-ваза представляет собой комплекс техник дзюдо, применяемых в борьбе в партере. Подготовка в этом направлении позволяет спортсменам совершенствовать навыки атаки и защиты в положении лежа, а также эффективнее адаптироваться к различным тактическим ситуациям во время схваток.