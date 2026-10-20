В Британии задержали подозреваемых в связях с разведкой Ирана
Британская контртеррористическая полиция повторно задержала двух мужчин в рамках расследования инцидента на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд, где в прошлом месяце размещались американские бомбардировщики B-1.
Как передает Day.Az, об этом сообщили правоохранительные органы Британии.
По данным полиции, задержаны 24-летний гражданин Британии и 25-летний гражданин Британии и Ирана. Их подозревают в содействии иранской разведке.
Представитель контртеррористической полиции Тейлор заявил, что расследование продолжается, а правоохранители считают весьма вероятным участие иранского государства. Ранее премьер Бернем также предположил, что за предполагаемым заговором могла стоять КСИР.
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