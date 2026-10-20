Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси - ФОТО

В Тбилиси состоялся международный форум Belt and Road Museums International Forum, посвящённый теме "Интерактивные музеи: развитие цифровых технологий, образования и взаимодействия с сообществом". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Форум объединил музейных специалистов, кураторов, исследователей и экспертов в области сохранения и популяризации культурного наследия из разных стран мира. Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога, обмена международным опытом и обсуждения современных подходов к музейной деятельности, в том числе в условиях стремительного развития цифровых технологий.

В форуме приняла участие директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, доцент Ширин Меликова. Её участие стало возможностью представить профессиональному сообществу опыт Азербайджана в области музейной практики и обозначить актуальные направления развития современных музеев.

В рамках форума Ширин Меликова выступила с докладом "Музеи, искусственный интеллект и меняющийся авторитет знания" (Museums, Artificial Intelligence, and the Changing Authority of Knowledge). В своём выступлении она обратилась к вопросам взаимодействия музеев с новыми технологиями и изменениям, которые искусственный интеллект вносит в процессы получения, интерпретации и распространения знаний об искусстве и культурном наследии.

Особое внимание в докладе было уделено влиянию искусственного интеллекта и цифровых инструментов на просветительскую деятельность музеев, расширению доступности информации о произведениях искусства и значению музейного пространства в развитии визуальной грамотности. В этом контексте музей рассматривается не только как место хранения и экспонирования произведений искусства, но и как важная образовательная среда, способствующая формированию самостоятельного восприятия, понимания и осмысления художественных образов.

Участникам форума также была представлена концепция постоянных экспозиций Азербайджанского национального музея искусств, отражающая подходы музея к представлению художественного наследия и организации взаимодействия с посетителями. Кроме того, была затронута тема применения цифровых инструментов в музейной практике для совершенствования просветительской работы.

Форум стал важным событием в контексте международного профессионального сотрудничества, собрав специалистов для обсуждения современных подходов к музейной деятельности и возможностей применения цифровых технологий для сохранения, изучения и популяризации культурного наследия.

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