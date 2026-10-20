https://news.day.az/culture/1868468.html Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси - ФОТО В Тбилиси состоялся международный форум Belt and Road Museums International Forum, посвящённый теме "Интерактивные музеи: развитие цифровых технологий, образования и взаимодействия с сообществом". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси - ФОТО

Культура, 20 октября 2026 23:35 (UTC +04:00) 975
Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси

В Тбилиси состоялся международный форум Belt and Road Museums International Forum, посвящённый теме "Интерактивные музеи: развитие цифровых технологий, образования и взаимодействия с сообществом". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Форум объединил музейных специалистов, кураторов, исследователей и экспертов в области сохранения и популяризации культурного наследия из разных стран мира. Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога, обмена международным опытом и обсуждения современных подходов к музейной деятельности, в том числе в условиях стремительного развития цифровых технологий.

В форуме приняла участие директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению, доцент Ширин Меликова. Её участие стало возможностью представить профессиональному сообществу опыт Азербайджана в области музейной практики и обозначить актуальные направления развития современных музеев.

В рамках форума Ширин Меликова выступила с докладом "Музеи, искусственный интеллект и меняющийся авторитет знания" (Museums, Artificial Intelligence, and the Changing Authority of Knowledge). В своём выступлении она обратилась к вопросам взаимодействия музеев с новыми технологиями и изменениям, которые искусственный интеллект вносит в процессы получения, интерпретации и распространения знаний об искусстве и культурном наследии.

Особое внимание в докладе было уделено влиянию искусственного интеллекта и цифровых инструментов на просветительскую деятельность музеев, расширению доступности информации о произведениях искусства и значению музейного пространства в развитии визуальной грамотности. В этом контексте музей рассматривается не только как место хранения и экспонирования произведений искусства, но и как важная образовательная среда, способствующая формированию самостоятельного восприятия, понимания и осмысления художественных образов.

Участникам форума также была представлена концепция постоянных экспозиций Азербайджанского национального музея искусств, отражающая подходы музея к представлению художественного наследия и организации взаимодействия с посетителями. Кроме того, была затронута тема применения цифровых инструментов в музейной практике для совершенствования просветительской работы.

Форум стал важным событием в контексте международного профессионального сотрудничества, собрав специалистов для обсуждения современных подходов к музейной деятельности и возможностей применения цифровых технологий для сохранения, изучения и популяризации культурного наследия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
  • Музеи в эпоху искусственного интеллекта - Ширин Меликова представила опыт Азербайджана на форуме в Тбилиси
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Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 505
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 665
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 854
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 613
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 8 192
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 857
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 582
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 3 539
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 890
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 708
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 863
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 335
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Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 690
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На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 536
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 716
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 616
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 828
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При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 5 222
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Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 5 281
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Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 614
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Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 567
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 669
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 226
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 823
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В Азербайджане создается новый государственный заповедник 21 октября 17:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 797
Утверждены изменения в соглашение о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития 21 октября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 644
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Крупный коррупционный скандал с участием карапетяновцев - начались аресты 21 октября 17:00 (UTC+04), Политика 7 983
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В Баку пройдет мастер-класс известного пианиста Евгения Михайлова 21 октября 16:49 (UTC+04), Культура 809
Рыбный сезон в Азербайджане: каковы цены на рынках? 21 октября 16:41 (UTC+04), Общество 1 938
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