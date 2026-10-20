Семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста перед Европарламентом - ФОТО

20 октября при организации Общественного объединения "Семей без вести пропавших в Карабахе" в Брюсселе перед Европейским парламентом - на площади Place du Luxembourg группа семей пропавших без вести азербайджанцев провела акцию протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщило Агентство государственной поддержки неправительственных организаций.

В ходе акции было зачитано заявление протеста. В нем говорится: "Мы - голос семей, которые более 30 лет не могут получить вести от своих родных в этом городе, где расположены институты Европейского Союза, домов, в двери которых годы не стучали, матерей, ждущих своих детей, и детей, которые не помнят лиц своих родителей. За время оккупации территорий Азербайджана Арменией без вести пропали 4010 азербайджанцев. Среди них 71 ребенок, 288 женщин и 319 пожилых людей. За каждой цифрой стоит человеческая жизнь, оставшиеся без ответа вопросы. В период, когда продвигается мирная повестка, прояснение судьбы пропавших без вести имеет особое значение. Устойчивый мир должен ощущаться не только между государствами, но и в жизни людей".

В заявлении также подчеркивалось, что на сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено 32 массовых захоронения. В результате судебно-генетических экспертиз установлены личности 328 пропавших без вести, останки 273 человек переданы их семьям: "Каждый из этих результатов - важный шаг на пути ликвидации неопределенности. Но все еще есть семьи, которые ждут. Они хотят знать правду! Их желание - раскрытие армянской стороной имеющихся сведений и архивов, предоставление информации о массовых захоронениях и дальнейшей судьбе пропавших без вести".

Семьи пропавших без вести азербайджанцев обратились к Европарламенту, постоянно защищающему Армению, ни разу не поднявшему вопрос о пропавших без вести азербайджанцах и воспринимаемому как пример анахронизма и атавизма в международных отношениях: "Гуманитарный призыв, который мы донесли в прошлом году до офиса ООН в Женеве, мы продолжаем сегодня в Брюсселе. Если права человека универсальны, то и право знать правду универсально! В прошлом году мать пропавшего без вести Эльмира Дадашева отправилась в Женеву, чтобы донести до мира свой призыв о судьбе сына. А через короткое время после Женевской акции ушла из жизни, так и не успев получить информацию о сыне. Мы спрашиваем у институтов Евросоюза: сколько еще матерей должно уйти из жизни, не имея вестей о своих детях?".

В рамках акции была продемонстрирована специальная инсталляция, состоящая из фотографий, одежды и почтовых конвертов с письмами пропавших без вести азербайджанцев. В конвертах содержались трогательные послания, написанные от лица пропавших без вести: "Я не просто цифра. У меня есть имя, у меня есть семья", "Я все еще чей-то ребенок. Сколько еще должна ждать моя семья?". Посредством этих писем пропавшие без вести азербайджанцы, чей голос не был слышен более 30 лет, словно сами нарушили молчание и обратились к миру.

Посетители, ознакомившиеся с инсталляцией, написали послания в поддержку семей пропавших без вести, повязали памятные ленты и возложили цветы, продемонстрировав солидарность.

Председатель Общественного объединения "Семей без вести пропавших в Карабахе" Кёнуль Бехбудова подчеркнула, что Армения несет прямую ответственность за судьбу пропавших без вести азербайджанцев: "Наш призыв к миру таков: мы ищем ответы касательно судьбы наших пропавших без вести близких. Будьте солидарны с семьями, десятилетиями живущими в неопределенности! Призовите Армению поделиться с Азербайджаном информацией о местах массовых захоронений! Ни одна семья не должна ждать вечно!".

30 августа прошлого года - в Международный день пропавших без вести - Общественное объединение "Семей без вести пропавших в Карабахе" также провело акцию в Женеве, на площади "Дворец Наций", где расположен европейский офис ООН, перед символическим монументом "Сломанный стул", олицетворяющим вопль людей, пострадавших от всех форм вооруженного насилия.

Семьи пропавших без вести заявили, что их акции в Европе будут продолжаться до тех пор, пока они не получат новостей о членах своих семей.

Общественное объединение "Семей без вести пропавших в Карабахе" является победителем грантового конкурса Агентства НПО Азербайджана на 2026 год по проекту "Эхо отсутствия".

В последние дни Общественное объединение Азербайджана "Фотоклуб Гилавар" также организовало фотоэкспозиции в рамках международной кампании "Мир без мин" в городах 7 стран Европы - Женеве (Швейцария), Брно (Чехия), Любляне (Словения), Сараево (Босния и Герцеговина), Загребе (Хорватия), Зальцбурге (Австрия) и Риме (Италия). На этих акциях также отмечалось, что целью Армении была война против мирного населения Азербайджана. Было установлено, что в населенных пунктах на освобожденных территориях, на кладбищах и даже вокруг массовых захоронений, где были найдены останки ряда пропавших без вести, установлены мины.