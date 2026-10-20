Названы перспективные направления сотрудничества Азербайджана и Венгрии

Возобновляемая энергетика, транспортные и транзитные связи, а также развитие энергетического коридора через Каспийское и Черное моря в Европу являются перспективными направлениями сотрудничества Азербайджана и Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила сегодня начальник управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Наргиз Гурбанова на мероприятии по случаю Национального дня Венгрии и 70-летия Венгерской революции 1956 года.

По ее словам, Азербайджан и Венгрия поддерживают стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Н.Гурбанова отметила, что проведение первого заседания политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, а также третьего заседания азербайджано-венгерского стратегического диалога свидетельствует о последовательном характере политического диалога.

Она также подчеркнула важность встречи министров иностранных дел двух стран в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений. По ее словам, расширение экономического сотрудничества, стимулирование взаимных инвестиций и совместная деятельность в энергетическом секторе являются одними из основных направлений двусторонних отношений.

Н.Гурбанова добавила, что сотрудничество в сфере образования способствует сближению народов двух стран: "В частности, стипендиальная программа Stipendium Hungaricum, предоставляемая правительством Венгрии гражданам Азербайджана, открывает широкие возможности для развития образовательных связей и студенческого обмена".

"Азербайджан и Венгрия также эффективно сотрудничают в рамках международных организаций", - отметила она.

Она подчеркнула значение взаимодействия в рамках Организации тюркских государств для диверсификации энергетических ресурсов, участия в транспортно-логистических цепочках Евразии и расширения доступа Европы к быстроразвивающимся рынкам.

По словам представителя МИД, эта платформа имеет большое значение для политического диалога и согласования позиций по региональным и международным вызовам.

"Мы верим, что отношения между двумя странами, построенные на основе взаимных интересов и доверия, будут и далее развиваться", - сказала Н.Гурбанова.