В Азербайджане готовят новые правила оплаты онлайн-покупок - ВИДЕО

В Азербайджане предлагается приравнять к POS-терминалам мобильные телефоны, которые используются для приема платежей при онлайн-покупках и оснащены соответствующим программным обеспечением.

Новый законопроект, предусматривающий эти изменения, обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса. Его цель - привести требования законодательства в соответствие с современными способами оплаты.

Проект также уточняет требование об информировании покупателей о доступных способах оплаты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, экономист Халид Керимли отмечает, что покупатель при оформлении заказа должен четко понимать, какими способами он может оплатить покупку.

Изменения предусматривают и расширение сферы действия закона. По мнению Керимли, электронная фиксация покупок и платежей затрудняет сокрытие продаж.

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