Организация цифрового сотрудничества готова содействовать экспорту цифровых решений из Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Организация цифрового сотрудничества готова содействовать экспорту цифровых решений из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил руководитель по делам Совета и стратегическим связям DCO Омар Аль-Немер.

По его словам, подписание Азербайджаном Устава DCO является важным шагом на пути к полноправному членству страны и углублению международного цифрового сотрудничества. Этот процесс открывает новые возможности для взаимодействия в сферах цифровой торговли, искусственного интеллекта, цифровой государственной инфраструктуры и выхода азербайджанских технологических компаний на международные рынки.

"Подписание Азербайджаном Устава DCO 5 октября 2026 года отражает стремление трансформировать общие приоритеты в сфере цифровой трансформации в конкретные результаты. В ближайшей перспективе мы видим три основных направления сотрудничества: укрепление цифровой торговли и трансграничных связей; расширение взаимодействия в сфере развития искусственного интеллекта и цифровой государственной инфраструктуры; обеспечение выхода азербайджанских стартапов и технологических компаний на международные рынки и к инвесторам", - отметил он.

Омар Аль-Немер подчеркнул, что стратегическое расположение Азербайджана между Южным Кавказом и Центральной Азией создает для страны широкие возможности стать региональным цифровым мостом. По его словам, главная цель заключается в реализации практических инициатив, формирующих измеримую экономическую ценность и укрепляющих сотрудничество между рынками, на которых работает DCO.

DCO может поддержать привлечение инвестиций в цифровую экономику Азербайджана

Касаясь потенциала более тесного сотрудничества с DCO с точки зрения привлечения инвестиций в цифровую экономику Азербайджана, Омар Аль-Немер отметил, что организация может способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны путем связывания национальных цифровых приоритетов с международными инвесторами, рынками и политическими рамками.

"Азербайджан поставил амбициозные цели в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой инфраструктуры и инноваций. Инструмент DCO "Digital Economy Navigator" (Путеводитель по цифровой экономике) может помочь выявить инвестиционные возможности и существующие пробелы. А наша деятельность в области политики цифровой экономики способна содействовать повышению предсказуемости регуляторной среды", - подчеркнул он.

По его словам, такие инициативы, как STRIDE и "DCO InvestConnect", могут создать возможности для установления связей азербайджанских технологических компаний с международными инвесторами и стратегическими партнерами.

"Мы хотим поддержать цели Азербайджана стать не только рынком цифровых технологий, но и региональным центром, где разрабатываются, финансируются и экспортируются инновационные решения", - добавил представитель DCO.

Трансграничные цифровые связи и торговля

Омар Аль-Немер считает, что для усиления роли Азербайджана в качестве цифрового моста между Южным Кавказом и Центральной Азией, наряду с физической связностью, важны совместимость цифровых систем, надежный обмен данными и регуляторные рамки, позволяющие бизнесу вести деятельность через границы.

Он отметил, что переговоры между Азербайджаном и DCO вывели на первый план возможности сотрудничества в сферах региональной связности, цифровой трансформации и инноваций.

"DCO может поддержать диалог по гармонизации регуляторных подходов, обеспечению надежности цифровой торговли и трансграничного обмена данными с помощью таких рамок, как "Model Digital Economy Agreement" (MDEA), - отметил О. Аль-Немер.

По его словам, изучение возможностей сотрудничества в сферах цифровой идентификации, электронных подписей, безбумажной торговли и трансграничных услуг поможет трансформировать географическое преимущество Азербайджана в более широкую экономическую интеграцию и цифровые возможности.

Выход цифровых решений Азербайджана на международные рынки

Представитель DCO отметил, что опыт Азербайджана в сфере цифровых госуслуг также создает возможности для международного сотрудничества.

Омар Аль-Немер сказал, что накопленный опыт по таким платформам, как "mygov", "Digital Login", "Digital Bridge" и SİMA, может быть передан государствам-членам, можно провести обмен техническими знаниями и рассмотреть возможные партнерства, а также пилотные проекты.

"Помимо сотрудничества между государственными структурами, эти платформы также могут создать условия для выхода азербайджанских технологических компаний к новым клиентам и рынкам через обширную партнерскую сеть DCO", - подчеркнул он.

По его словам, цель состоит не только в обмене передовым опытом, но и в поддержке более широкого внедрения проверенных цифровых решений, приносящих измеримую экономическую и социальную пользу.

При применении ИИ важны навыки и безопасность

Говоря о влиянии искусственного интеллекта на экономику и рынок труда, Омар Аль-Немер заявил, что его успешное внедрение опирается на три основных фактора: создание соответствующих возможностей, применение технологий и обеспечение доверия.

"Страны должны инвестировать в цифровую инфраструктуру, качественные данные и развитие навыков в сфере ИИ, одновременно ускоряя практическое применение этих технологий в государственном управлении, бизнесе и ключевых секторах экономики. Вместе с тем принципы кибербезопасности, защиты конфиденциальности и ответственного управления ИИ должны учитываться с самого начального этапа", - подчеркнул он.

Представитель DCO отметил особое значение подготовки рабочей силы. По его словам, правительства и субъекты бизнеса должны расширять цифровые навыки, поддерживать программы непрерывной переподготовки и создавать условия для адаптации работников к экономическим изменениям, вызванным ИИ.

О. Аль-Немер добавил, что для Азербайджана важно согласовывать развитие ИИ с приоритетами в области экономической политики, повышения квалификации и кибербезопасности: "DCO может оказать поддержку в этом направлении посредством обмена опытом в сфере политики, инструментов управления ИИ, укрепления потенциала и международного сотрудничества. Кроме того, для обеспечения устойчивого экономического роста ответственное применение ИИ и инновации должны развиваться параллельно", - отметил он.

Выход азербайджанских стартапов на международные рынки

По словам Омара Аль-Немера, одним из приоритетов DCO является расширение цифровых возможностей для стартапов и бизнеса, трансформация международного сотрудничества в конкретные возможности для выхода на новые рынки, привлечения инвестиций, поиска клиентов и установления стратегических партнерств.

Он отметил, что подписание Устава создает основу для изучения возможностей установления более тесных связей между инновационной экосистемой Азербайджана и такими инициативами DCO, как STRIDE, "Startup Nexus" и "DCO InvestConnect".

"В зависимости от достижения соответствующих договоренностей эти программы могут открыть потенциальные возможности для доступа к предпринимательским сетям, инвесторам, акселераторам и коммерческим партнерам на рынках DCO", - заявил он.

Представитель DCO подчеркнул готовность рассмотреть возможности сотрудничества по выявлению азербайджанских компаний с потенциалом выхода на международные рынки, оценке возможностей их масштабирования и связыванию с подходящими партнерами.

По его словам, цель заключается не только в создании устойчивых возможностей для развития азербайджанских стартапов на международном уровне, но и в превращении страны в привлекательную локацию для инноваций и цифровых инвестиций.

Результаты сотрудничества должны оцениваться конкретными показателями

О. Аль-Немер считает, что успех сотрудничества Азербайджана с DCO должен оцениваться не только подписанными соглашениями, но и достижением конкретных результатов.

"Подписание Устава 5 октября 2026 года является важным этапом. Однако основным показателем станут результаты, которые будут достигнуты в дальнейшем: выход азербайджанских стартапов на новые рынки, создание новых инвестиционных возможностей, реализация совместных цифровых проектов и более широкое международное применение азербайджанских технологических решений", - сказал он.

По словам О. Аль-Немера, следует также оценивать прогресс по развитию цифровых навыков, применению ИИ, общему развитию цифровой экономики.

Он отметил, что инструмент DCO "Digital Economy Navigator" может помочь в оценке результатов на основе доказательной базы. Может быть также рассмотрена возможность создания совместной оценочной рамки для отслеживания конкретных результатов сотрудничества.

"В конечном итоге успех означает превращение Азербайджана в активного участника международного цифрового сотрудничества, соединяющего региональные рынки и создающего измеримые экономические возможности для бизнеса и общества", - заключил Омар Аль-Немер.