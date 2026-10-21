В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО

Биологи в Китае используют роботизированных собак для проведения исследований в труднодоступных и опасных лесных районах.

Как сообщает Day.Az, робот-собака Lynx M20S, разработанная компанией DEEP Robotics, оснащена оборудованием для сбора данных и наблюдения за окружающей средой. Она также помогает исследователям изучать местность и разведывать маршруты передвижения.

Использование таких роботов позволяет ученым проводить исследования в сложных условиях, снижая риски для людей.