https://news.day.az/hitech/1868353.html В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО Биологи в Китае используют роботизированных собак для проведения исследований в труднодоступных и опасных лесных районах. Как сообщает Day.Az, робот-собака Lynx M20S, разработанная компанией DEEP Robotics, оснащена оборудованием для сбора данных и наблюдения за окружающей средой.
В опасные леса Китая отправили робособак - ВИДЕО
Биологи в Китае используют роботизированных собак для проведения исследований в труднодоступных и опасных лесных районах.
Как сообщает Day.Az, робот-собака Lynx M20S, разработанная компанией DEEP Robotics, оснащена оборудованием для сбора данных и наблюдения за окружающей средой. Она также помогает исследователям изучать местность и разведывать маршруты передвижения.
Использование таких роботов позволяет ученым проводить исследования в сложных условиях, снижая риски для людей.
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