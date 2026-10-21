https://news.day.az/society/1868365.html Побег от полиции на квадроцикле - ВИДЕО Подросток на квадроцикле устроил побег от полиции в российском Зеленограде. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, юноша не стал реагировать на требование инспекторов остановиться. Сотрудники ГАИ зафиксировали все нарушения во время преследования и в итоге задержали гонщика, которому оказалось всего 14 лет.
Побег от полиции на квадроцикле - ВИДЕО
Подросток на квадроцикле устроил побег от полиции в российском Зеленограде.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, юноша не стал реагировать на требование инспекторов остановиться.
Сотрудники ГАИ зафиксировали все нарушения во время преследования и в итоге задержали гонщика, которому оказалось всего 14 лет. С родителями мальчика провели беседу, на взрослых составили протокол.
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