Побег от полиции на квадроцикле - ВИДЕО

Подросток на квадроцикле устроил побег от полиции в российском Зеленограде.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, юноша не стал реагировать на требование инспекторов остановиться.

Сотрудники ГАИ зафиксировали все нарушения во время преследования и в итоге задержали гонщика, которому оказалось всего 14 лет. С родителями мальчика провели беседу, на взрослых составили протокол.