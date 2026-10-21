Почему нельзя подключать найденную флешку к компьютеру?

Подключение найденной USB-флешки может поставить компьютер под угрозу, даже если не открывать сохраненные на ней файлы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает How-To Geek.

Журналист издания Дэвид Бак предупредил об опасности найденных флеш-накопителей и посоветовал не подключать их к компьютеру. На таких устройствах может находиться вредоносное программное обеспечение, способное навредить системе без участия пользователя в открытии файлов.

По словам Бака, некоторые опасные устройства внешне ничем не отличаются от обычных флешек. При подключении к компьютеру они могут распознаваться как клавиатура и самостоятельно передавать команды, имитируя нажатия клавиш. С их помощью злоумышленники могут попытаться установить вредоносные программы или получить доступ к личным данным.

Эксперт рекомендует не подключать USB-устройства, найденные на улице или полученные от незнакомых людей. Не стоит пытаться выяснить, кому принадлежит флешка, изучая ее содержимое: для этого пришлось бы подключить устройство к компьютеру и подвергнуть его риску.