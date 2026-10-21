Лига чемпионов: "ПСЖ" одолел "Барселону", "Ливерпуль" переиграл "Вильярреал" - ВИДЕО

"Ливерпуль" победил "Вильярреал" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов - 4:3. Игра прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, гости забили первыми - у испанской команды в первом тайме отличились Жорж Микаутадзе и Серхи Кардона. У хозяев дубль оформил Алексис Макаллистер, также голами отметились Рональд Араухо и Флориан Виртц. В концовке матча Тани Олувасейи сократил отставание "Вильярреала".

В следующем туре испанцы сыграют с "ПСЖ", а англичане - с "Фенербахче".

В параллельном матче "Атлетико" сыграл вничью со "Штутгартом" - 1:1. Встреча прошла на "МХП-Арене" в Штутгарте.

На гол нападающего хозяев Джейми Левелинга на 36-й минуте точным ударом ответил Хулиан Альварес на 47-й минуте.

Гости с 64-й минуты играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил Мортен Юльманн.

В следующем туре "Атлетико" примет "Баварию", "Штутгарт" отправится в гости к "Галатасараю".

В еще одном матче "Манчестер Сити" на своем поле разгромил АЕК - 5:1.

У хозяев хет-трик оформил Фил Фоден, на счету которого также одна результативная передача. По одному голу забили Эллиотт Андерсон и Райан Шерки. У гостей отметился Ставрос Пилиос.

В следующем матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Лейпцигом", АЕК примет "Реал".

"Наполи" на своем поле обыграл "Буде-Глимт" - 4:3.

У хозяев дубль оформил Скотт Мактоминей, еще один гол забил Маттео Политано. У гостей отличились Енс Хеуге, Андреас Хельмерсен и Сондре Фет. На 88-й минуте защитник норвежской команды Один Бьертуфт срезал мяч в свои ворота.

В следующем матче "Наполи" сыграет с "Порту", "Буде-Глимт" примет ЛОСК.

"ПСЖ" дома победил "Барселону" - 4:2.

У хозяев в первом тайме гол забил Дезире Дуэ, на счету которого также результативный пас. Во второй половине отличились Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. У гостей мячи на счету Хави Эспарта и Ламина Ямаля.

В следующем матче Лиги чемпионов команда Луиса Энрике сыграет на выезде с "Вильярреалом", команда Ханса Флика примет "Астон Виллу".

"ПСВ" на выезде победил "Порту" - 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил Гус Тиль.

Следующий матч в Лиге чемпионов ПСВ проведет против "Брюгге", а "Порту" - против "Наполи".

"Рома" на своем поле победила "Слован" - 4:0.

Голы забили Марио Эрмосо, Науэль Молина, Никколо Пизилли и Дониэлл Мален.

В следующем матче Лиги чемпионов "Рома" сыграет на выезде с "Манчестер Юнайдет", "Слован" встретится в гостях с ЛАСКом.