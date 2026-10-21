Азербайджан подтвердил приверженность межкультурному диалогу на площадке ООН

Азербайджан привержен защите культурных прав, поощрению культурного многообразия, сохранению исторического наследия и укреплению межкультурного диалога в рамках Бакинского процесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев в ходе интерактивного диалога со специальным докладчиком в области культурных прав в третьем комитете 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Культурные права являются неотъемлемой частью универсальных, неделимых и взаимозависимых прав человека. Поощрение и защита этих прав имеют важнейшее значение для сохранения многообразия в обществах и обеспечения участия каждого человека в культурной жизни.

Азербайджан является мультикультурным и многонациональным обществом, приверженным обеспечению культурных прав без какой-либо дискриминации. Эти права составляют неотъемлемую часть более широкой системы прав человека. Конституция Азербайджанской Республики и соответствующие международные соглашения создают прочные гарантии реализации этих прав в стране.

Государственная политика в сфере культуры направлена на создание, выявление, сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия и культурных ценностей. Каждый человек имеет право сохранять свою национальную и культурную самобытность, определять свою культурную идентичность, а также свободно выбирать духовные, эстетические и другие ценности.

Культура играет важную роль в обеспечении общественного единства. Поэтому необходимо принимать эффективные меры для построения устойчивых и сплочённых обществ и обеспечения их жизнеспособности, в частности посредством поощрения культурного многообразия и уважения к нему. Культурное многообразие, являющееся общим наследием человечества, должно признаваться и сохраняться в интересах нынешнего и будущих поколений.

Азербайджан, на протяжении столетий находившийся на перекрёстке различных культур и цивилизаций, последовательно продвигает культурное многообразие на глобальном уровне как источник обмена, инноваций и творчества. В частности, Всемирный форум по межкультурному диалогу, проводимый в рамках Бакинского процесса, признан одной из ключевых глобальных платформ по продвижению межкультурного диалога.

Седьмая сессия Всемирного форума по межкультурному диалогу состоится на следующей неделе, 27-29 октября, в Баку. Форум преследует шесть основных целей: вновь подтвердить силу диалога, выявить и устранить существующие разногласия и расколы, содействовать инициативам, направленным на наведение мостов между людьми и обществами, сформировать общее видение, укрепить партнёрские отношения и расширить возможности будущих поколений.

Азербайджан как мультикультурное общество вновь подтверждает свою приверженность сохранению и развитию различных культур на своей территории независимо от происхождения и принадлежности людей, а также защите исторических и культурных памятников", - заявил Шахрияр Гаджиев.