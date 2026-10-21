https://news.day.az/politics/1868320.html Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой Проводить международные мероприятия дело не простое. Самое сложное это даже не организаций, а способность создать атмосферу, обеспечить все нюансы и не позволить обсуждениям уходить в сторону от своей повестки.

Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Политика, 21 октября 2026 08:00 (UTC +04:00) 5 297
Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались

Автор: Лейла Таривердиева

Проводить международные мероприятия дело не простое. Самое сложное это даже не организаций, а способность создать атмосферу, обеспечить все нюансы и не позволить обсуждениям уходить в сторону от своей повестки.

Два года назад внешние круги пытались увести от повестки климатическую конференцию СОР29 в Баку, разбавить тему климата вопросами, никакого отношения к ней не имеющими. Эти попытки были пресечены, и конференция прошла более чем успешно и выполнила свою задачу.

То же самое наблюдается сегодня в Армении, где проходит конференция по биоразнообразию СОР17. Только в ее случае от повестки международную встречу пытаются увести не внешние, а внутренние деструктивные силы.

За годы независимости Республики Армения в стране еще не проводились столь масштабные и значимые  мероприятия, как СОР17. В Ереван приехали первые лица государств, влиятельные лица, главы международных организаций для того, чтобы обсуждать проблемы биоразнообразия и искать выходы. Этим попыталась воспользоваться реваншистская оппозиция, но власти перекрыли ей возможность превратить серьезное мероприятие в балаган. СОР17 очень важен для имиджа Армении, о чем заявил Никол Пашинян, поэтому эту братию стараются держать подальше.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр дюзю, началось восстановление леса Топхана в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр дюзю, началось восстановление леса Топхана в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

Оппозиция в недоумении - как же можно было не воспользоваться такой возможностью для "защиты национальных интересов"? Суверенные государства, утверждают оппозиционные эксперты, поступают именно так. По их мнению, Пашинян, вместо того, чтобы строго цензурировать тему "арцаха", должен был воспользоваться присутствием гендиректора ЮНЕСКО Халеда Эль-Энани для того, чтобы говорить о судьбе "беженцев" и "армянского наследия". Реваншисты считают, что СОР17 это "идеальный дипломатический плацдарм", чтобы кричать о якобы уничтожении в освобожденном Карабахе несуществующего "армянского культурного наследия". Более того, Азербайджан, оказывается, "уничтожает" и уникальную природную среду Карабаха, в то время, как освобождение региона как раз спасло его биоразнообразие от вымирания.

Рупором крикунов, как всегда, стал небезызвестный Артак Бегларян. Бегларяна обидели. Он подавал заявку на открытие в зеленой зоне СОР17 павильона "арцаха", чтобы рассказать о его биоразнообразии, а ему отказали. Правительство приняло меры, чтобы не допустить провокаций и не портить атмосферу. А Бегларян считает, что конференция по биоразнообразию это то самое место, где нужно говорить об "арцахе" и "трагедии армян", потому что в повестке есть вопрос роли коренных народов и местных общин в сохранении биоразнообразия.

"Было немало подходящих моментов, и нынешний случай - также прекрасная возможность не только поднять вопрос о культурном наследии, но и в целом затронуть тему прав коренных народов. Это шанс", - заявил Бегларян.

Действительно, одной из ключевых тем конференции является расширение роли коренных народов и местных общин (IPLC) в управлении природными территориями и защите традиционных знаний, затрагивающих их земли. Только какое отношение это имеет к армянам, добровольно покинувшим азербайджанские территории? Они не являются коренным народом Карабаха, и это ни для кого не секрет. Даже для Бегларяна.

Экологические преступления Армении – почему Запад закрыл глаза перед COP17? - АКТУАЛЬНО от Лейлы Тарывердиевой

Экологические преступления Армении – почему Запад закрыл глаза перед COP17? - АКТУАЛЬНО от Лейлы Тарывердиевой

Обсуждения по этому вопросу строятся вокруг первой глобальной оценки выполнения Куньминско-Монреальской рамочной программы (принятой в 2022 году), где права и вклад IPLC признаются критически важными для достижения целей по сохранению 30 процентов суши и океанов к 2030 году (цель "30×30"). В рамках этой программы в мире идут дискуссии вокруг терминологии и статуса коренных народов и местных общин, их доступа к международному финансированию природоохранных программ и защите их культурной и природной среды. В рамках конференции функционируют специализированные рабочие группы и пространства по статье 8(j) Конвенции о биологическом разнообразии, которая регулирует вопросы сохранения традиционных знаний, инноваций и практики коренных народов.

Замечательная тема. Но, опять же, какое отношение она имеет к армянам Карабаха? Речь идет о традиционных знаниях и практике коренных народов, например, Северной Америки или островных государств. А армянский этнос не является коренным не только для Азербайджана, но и для Южного Кавказа в целом. Говоря об этом, мы не подразумеваем каких-то претензий. Мы просто констатируем факт, искаженное понимание которого нашими соседями лишает регион покоя на протяжении почти двухсот лет. Эти искажения привели как к кровопролитию, так и к удару по природной среде.

До октября 2023 года армянский этнос имел статус местной общины в Карабахском регионе Азербайджана. Эта община была моноэтничной, что стало результатом изгнания коренного населения. Никаких традиционных практик и знаний относительно природной среды Карабахского региона у бывших карабаахцев не было. Поэтому с начала 90-х годов они занимались только уничтожением, накопив в этом деле значительный опыт. Видимо, Бегларян имел в виду именно эти практики и традиции, утверждая, что "арцахцам" есть, чем поделиться.

Первая карабахская война и армянская оккупация привели к масштабной деградации экосистемы этого края. Захватчики эксплуатировали земли бесконтрольно и не придерживаясь никаких аграрных норм, что привело к истощению почв и эрозии. Особенно пострадал лесной фонд. Только в 2014-2018 годах, согласно отчетам армянских экологов, на оккупированных территориях было вырублено более 400 тысяч кубометров леса - почти в три раза больше, чем за тот же период в самой Армении. До оккупации общая площадь лесов Карабаха и Восточного Зангезура составляла примерно 220-230 тысяч гектаров, из них 54 тысячи гектаров были уничтожены. Значительная часть лесов Тертерского района была вырублена, когда оккупанты вздумали строить водоканал от Сарсангского водохранилища, чтобы лишить воды расположенные ниже по течению реки Тертер азербайджанские районы. Более всего пострадал лесной фонд Кяльбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов. Вырубались реликтовые и ценные породы деревьев: восточный дуб, кавказский граб и уникальные платаны. "Коренные" армяне не имели понятия, о том, каким природным богатством завладели, их интересовали только доллары, за которые они продавали в третьи страны драгоценную древесину. У них не было никаких практик и традиций в обращении и сохранении местной природной среды. До оккупации эти вопросы решал Баку.

Азербайджан внедрит мониторинг лесов на базе ИИ - ИНТЕРВЬЮ с министром

Азербайджан внедрит мониторинг лесов на базе ИИ - ИНТЕРВЬЮ с министром

Вырубка лесов повлияла, в том числе на изменение микроклимата и состояние почв. В годы оккупации армянские СМИ писали о том, что в самой Армении имеется примерно 450 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, но возделывается только половина. Гораздо дешевле и удобнее было высасывать ресурс пахотных земель на оккупированных территориях Азербайджана.

В период конфликта государственные заповедники и заказники на захваченных Арменией землях, общей площадью около 43 тысяч гектаров, фактически прекратили функционировать как защищенные зоны. Их экосистемы были серьезно опустошены, а ценные породы деревьев вырубались.

Более 110 тысяч гектаров земель пострадали от умышленных поджогов и применения боеприпасов. Интенсивная бесконтрольная разработка недр в Карабахе и Восточном Зангезуре привела к выбросу миллионов тонн токсичных отходов и ущербу окружающей среде. Минирование территорий, разрушение ареалов обитания и браконьерство привели к резкому сокращению популяций крупных млекопитающих (кавказский бурый медведь, безоаровый козел, косуля, леопард) и птиц на захваченных Арменией землях.

Все это делали представители этноса, утверждающего, что является коренным в этой части Кавказа.

Примечательно, что международные организации были обо всех этих преступлениях осведомлены, но никакие меры приняты не были. Так, в октябре 2004 года ОБСЕ, Программой развития ООН (ПРООН), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) был подготовлен отчет "Окружающая среда и безопасность: трансформация рисков в сотрудничество на примере Южного Кавказа". Согласно отчету, оккупация представляла собой серьезные трудности для экологии и безопасности Азербайджана и вызвала определенные проблемы, такие как долгосрочные последствия чрезмерного выпаса на пастбищах, вырубки лесов, накопления отходов и нерационального использования земель в Нагорный Карабах.

В чем цель армянских фейков о &quot;вырубке лесов Азербайджаном&quot;? - РАССЛЕДОВАНИЕ

В чем цель армянских фейков о "вырубке лесов Азербайджаном"? - РАССЛЕДОВАНИЕ

В октябре 2006 года под эгидой ОБСЕ была организована миссия на оккупированные территории для оценки последствий устраиваемых армянами пожаров, которая пришла к выводу, что выжженные территории обширны, а оказанное ими воздействие на людей, экономику и окружающую среду - велико. И на этом все.

"Коренное" население почти тридцать лет разрушало ту среду, которую объявило своей прародиной. По предварительным оценкам экспертов, ущерб, нанесенный армянской оккупацией окружающей среде и природным ресурсам Карабаха и Восточного Зангезура, оценивается примерно в 265,3 млрд. долларов.

С возвращением на эти земли истинных хозяев началось восстановление природной среды.

В обращении к участникам 6-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Garabagh Президент Ильхам Алиев отметил, что возрождение региона включает и устранение экологических последствий оккупации. По его словам, "к настоящему времени восстановлено 600 гектаров лесного фонда. Ведь восстановление лесов и водных экосистем, применение строительных решений, устойчивых к последствиям изменения климата, имеют особое значение для долгосрочного развития региона".

В целом в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется восстановить 30 тысяч гектаров леса. Заложены новые лесные массивы, в Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле начаты мероприятия по восстановлению лесного фонда  на площади 240 гектаров.

В первую годовщину Победы был дан старт восстановлению леса Топхана, занимающего 20 процентов территории Шушинского района. Это был реликтовый лес, до армянской оккупации здесь росли многовековые дубы, вязы и буковые деревья, водились многие виды животных и птиц. Уничтожать шушинский лес армяне начали еще в советский период - в ноябре 1988 года. При поддержке центральных властей значительный участок леса был выжжен и вырублен под территорию для филиала алюминиевого завода, действовавшего в Армении. Это был целенаправленный экоцид, акт, направленный на уничтожение уникальной природной среды и создания долговременной угрозы для экологии региона.

Издеваться над природной средой Карабаха "коренной" народ продолжил в годы оккупации. И делал это с большим умением и профессионализмом, показав наличие у него навыков и практик в подобных делах.

Может быть, Бегларян хотел поговорить на СОР17 об этом? Тогда очень жаль, что ему не позволили открыть рот.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ОККУПАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ #ПРИРОДА АЗЕРБАЙДЖАНА #АРМЯНСКИЙ СЕПАРАТИЗМ #АРМЯНСКИЕ РЕВАНШИСТЫ #ЭКОЦИД
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Детям приходится идти 12 километров до школы - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Общество 207
Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване 08:00 (UTC+04), Политика 296
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
В этом поселке снизились цены на квартиры - ВИДЕО 06:27 (UTC+04), Общество 477
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
Назван способ спасти данные на смартфоне 04:17 (UTC+04), Наука и технологии 504
В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света 03:21 (UTC+04), Общество 1 108
Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО 02:10 (UTC+04), Культура 554
Гороскоп на 23 октября - для каждого знака зодиака 01:27 (UTC+04), Это интересно 704
Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО 01:01 (UTC+04), Политика 821
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы 00:25 (UTC+04), Политика 806
Хроника Победы (23.10.2020): Противник потерял контроль над войсками - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 838
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных - СПИСОК 22 октября 23:43 (UTC+04), Общество 2 635
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ 22 октября 23:20 (UTC+04), Общество 662
В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 г. 22 октября 23:00 (UTC+04), Экономика 1 913
Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ 22 октября 22:46 (UTC+04), Общество 1 097
Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 22 октября 22:30 (UTC+04), Политика 1 053
Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях 22 октября 22:15 (UTC+04), Общество 644
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы 22 октября 22:02 (UTC+04), Спорт 653
Иран выделит $20 млрд на импорт продукции 22 октября 21:46 (UTC+04), В мире 940
Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован 22 октября 21:31 (UTC+04), Общество 1 804
Раскрыто число задержанных в результате протестов во Франции 22 октября 21:15 (UTC+04), В мире 948
Объявлены даты проведения ЧМ U-20 в Азербайджане и Узбекистане 22 октября 21:01 (UTC+04), Спорт 725
Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна 22 октября 20:45 (UTC+04), Политика 2 212
Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной 22 октября 20:35 (UTC+04), Это интересно 679
BMW запустил программу добровольного увольнения 22 октября 20:20 (UTC+04), Автоновости 671
"Реал" впервые с 2023 года посетит церемонию Золотого мяча" 22 октября 20:01 (UTC+04), Спорт 705
В Китае произошло сильное землетрясение 22 октября 19:42 (UTC+04), В мире 1 107
В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий 22 октября 19:24 (UTC+04), Общество 3 010
Azərbaycanda bəbirlərin ən çox yaşadığı ərazi bəlli oldu - MARAQLI 22 октября 19:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 014
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 22 октября 19:05 (UTC+04), Общество
Азербайджан и Норвегия провели политконсультации 22 октября 19:04 (UTC+04), Политика 1 121
Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место 22 октября 19:00 (UTC+04), Политика 8 349
В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО 22 октября 18:51 (UTC+04), Политика 2 589
Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев 22 октября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 186
Флорентино Перес пропустит Эль-Класико 22 октября 18:21 (UTC+04), Спорт 743
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО 22 октября 18:09 (UTC+04), В мире 1 177
Kəmaləddin Heydərov yeni qərar imzaladı - kimlərə şamil olunacaq? 22 октября 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 994
Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов 22 октября 17:56 (UTC+04), Экономика 1 148
ING ожидает роста международных резервов Азербайджана 22 октября 17:48 (UTC+04), Экономика 1 131
В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад 22 октября 17:43 (UTC+04), Общество 832
В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО 22 октября 17:38 (UTC+04), В мире 1 127
В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей 22 октября 17:31 (UTC+04), Экономика 1 123
Avtomobili bu cür idarə edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 22 октября 17:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 148
SOFAZ увеличил активы до $74 млрд - ИНТЕРВЬЮ 22 октября 17:24 (UTC+04), Экономика 1 110
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации 22 октября 17:18 (UTC+04), В мире 2 764
Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО 22 октября 17:08 (UTC+04), Спорт 2 288
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие 22 октября 17:06 (UTC+04), Общество 614
Azərbaycanlı gənc Oksford Universitetinin müəllimi oldu 22 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 114
Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО 22 октября 17:01 (UTC+04), Экономика 2 733
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в Самарканде ознакомилась с выставкой «Мир глазами ребенка» и мемориальным комплексом Имама аль-Бухари - ФОТО 22 октября 16:58 (UTC+04), Официальная хроника 16 318
Земельные участки в Баку: где ждать роста цен? 22 октября 16:33 (UTC+04), Общество 1 154
В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом 22 октября 16:22 (UTC+04), Экономика 1 073
В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО 22 октября 16:16 (UTC+04), Экономика 1 064
Азербайджан обсудил с Всемирным банком проекты в энергетике 22 октября 16:12 (UTC+04), Экономика 1 125
В Баку задержали угонщиков мотоциклов и велосипедов 22 октября 16:01 (UTC+04), Общество 715
ING назвала Азербайджан наиболее устойчивым заемщиком в регионе Центральной Азии и Кавказа 22 октября 15:59 (UTC+04), Экономика 1 146
Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков 22 октября 15:55 (UTC+04), Политика 9 727
SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах 22 октября 15:43 (UTC+04), Экономика 1 145
Глава МИД Индии посетит Азербайджан 22 октября 15:39 (UTC+04), Политика 2 968
На каком месте азербайджанский паспорт в мировом рейтинге? 22 октября 15:37 (UTC+04), Общество 846
В Баку наградили победителей VI Международного кинофестиваля буктрейлеров - ФОТО 22 октября 15:29 (UTC+04), Культура 644
Азербайджанские теннисисты примут участие в турнире в Риге 22 октября 15:13 (UTC+04), Спорт 2 507
Toy süfrəsində köhnə yemək təhlükəsi: Qonaqlara nə yedizdirirlər? - VİDEO 22 октября 15:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 125
Новое назначение в структуре Госагентства водных ресурсов Азербайджана 22 октября 15:00 (UTC+04), Общество 2 560
США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке 22 октября 14:57 (UTC+04), В мире 1 236
В системе госфинансов Азербайджана введут единые коды 22 октября 14:53 (UTC+04), Экономика 1 178
Культурный проект MEMİM пользуется популярностью в регионах страны - ФОТО 22 октября 14:49 (UTC+04), Культура 639
Назначен новый зампредседателя ЗАО «Бакинский метрополитен» 22 октября 14:47 (UTC+04), Общество 704
Хорошая новость для пользователей метро 22 октября 14:45 (UTC+04), Общество 4 023
Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах" 22 октября 14:43 (UTC+04), Спорт 649
ЦБА о росте числа мгновенных платежей в Азербайджане 22 октября 14:37 (UTC+04), Экономика 1 164
Bu sənədə görə evsiz qala bilərsiz - Notarius belə unudur 22 октября 14:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 238
Назван максимальный срок службы iPhone 22 октября 14:30 (UTC+04), Наука и технологии 683
Депутаты Азербайджана будут наблюдать за выборами в Сербии 22 октября 14:22 (UTC+04), Политика 3 167
"Həzi Aslanov” stansiyasında təmir sabah yekunlaşır - RƏSMİ 22 октября 14:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 181
Армения вернет заблудившегося гражданина Азербайджана 22 октября 14:18 (UTC+04), Политика 8 527
Иран заявил о готовности к затяжной войне 22 октября 14:12 (UTC+04), В мире 1 234
Водитель автобуса в Баку отказался ехать из-за конфликта с пассажиром 22 октября 14:06 (UTC+04), Общество 787
В Азербайджане переименованы два муниципалитета Губинского района 22 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 651
В Ходжалы и Агдере отправили очередную группу переселенцев - ФОТО 22 октября 13:57 (UTC+04), Общество 660
Azərbaycanla bağlı saxta iddialar yayan şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunur 22 октября 13:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 214
На mygov добавят новые услуги с искусственным интеллектом 22 октября 13:46 (UTC+04), Экономика 1 226
«Осенняя возможность» - выгодный наличный кредит от Банка Республика 22 октября 13:35 (UTC+04), Экономика 1 462
Германия выдаст Азербайджану разыскиваемого гражданина 22 октября 13:22 (UTC+04), Общество 773
В Азербайджане ускорили процесс подписания электронных договоров 22 октября 13:13 (UTC+04), Экономика 1 212
Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном 22 октября 13:07 (UTC+04), Политика 1 415
Десять боксеров Азербайджана гарантировали себе медали чемпионата Европы U15 22 октября 13:00 (UTC+04), Спорт 2 706
Назван объем исламских финансов в мире 22 октября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 239
Yardımlının yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE 22 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 258
Какой будет погода завтра в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 22 октября 12:37 (UTC+04), Общество 1 495
В Турции задержан экс-советник Эрдогана 22 октября 12:35 (UTC+04), В мире 3 536
Гигантский астероид рухнул в Северное море 22 октября 12:31 (UTC+04), Это интересно 746
Назначен новый глава ИВ Ярдымлинского района - РАСПОРЯЖЕНИЕ 22 октября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 8 011
Эльчин Юсубов освобожден от должности специального представителя Президента Азербайджана 22 октября 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 2 664
Масштабные протесты студентов и преподавателей в Греции - ВИДЕО 22 октября 12:21 (UTC+04), В мире 3 489
Азербайджан планирует перейти на другой вид отопления 22 октября 12:14 (UTC+04), Общество 5 406
Михаил Гусман об информационной войне на Ближнем Востоке - ВИДЕО 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 6 483
Милли Меджлис осудил нарушения прав человека во время протестов во Франции 22 октября 12:13 (UTC+04), Политика 3 460
Qubanın iki bələdiyyəsinin adları dəyişdirilib 22 октября 12:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 071
Азербайджан подготовил правовую основу для внедрения исламских финансов 22 октября 12:07 (UTC+04), Экономика 1 226
Leonardo Art School и MiniBoss Business School запускают совместную программу «Творческий предприниматель» 22 октября 12:05 (UTC+04), Общество 7 394
Хорошая новость для получающих соцвыплаты 22 октября 12:02 (UTC+04), Общество 1 677
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə ölkə birinciliyi keçirilib - FOTO 22 октября 12:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 160
Микрокредит для предпринимателей до 100 000 манатов и льготный период до 12 месяцев! (R) 22 октября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 231
Обновленный Geely Coolray поступил в продажу 22 октября 11:54 (UTC+04), Автоновости 867
Sürücülər çaş-baş qaldı: Bu yolda necə hərəkət etmək lazımdır? - VİDEO 22 октября 11:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 280
В Азербайджане назвали срок принятия инвестрешения по проекту "зеленого" энергокоридора - ФОТО 22 октября 11:48 (UTC+04), Экономика 3 552
Футболист "Сабаха" вошел в историю Лиги чемпионов вместе с экс-легионером "Карабаха" 22 октября 11:40 (UTC+04), Спорт 688
Sonradan əldə edilən barışıq cəzaya necə təsir edir? 22 октября 11:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 216
Азербайджан и Италия подписали декларацию о стратегическом партнерстве 22 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 7 528
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 22 октября 11:30 (UTC+04), Туризм
В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра 22 октября 11:28 (UTC+04), Политика 1 369
Минфин Азербайджана усилит цифровизацию бюджетного прогнозирования 22 октября 11:22 (UTC+04), Экономика 1 173
Азербайджан ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов 22 октября 11:17 (UTC+04), Экономика 9 458
Рекордный штраф для Meta 22 октября 11:14 (UTC+04), Наука и технологии 658
Apple заблокировала украденные iPhone во Франции - ВИДЕО 22 октября 11:09 (UTC+04), В мире 1 310
Проект "зеленого" энергокоридора из Азербайджана привлечет миллиардные инвестиции 22 октября 11:04 (UTC+04), Экономика 3 506
Веру в государство, в народ мы должны перенести в будущее - Эльдар Микаилзаде на платформе Baku Network - ВИДЕО 22 октября 11:00 (UTC+04), Политика 6 455
Əsgərliyə gedənlərin kredit borcları necə ödəniləcək? 22 октября 10:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 281
В Армении начались организационные работы по проектированию инфраструктуры TRIPP 22 октября 10:49 (UTC+04), Политика 4 004
Тариф на экспорт этой продукции из Азербайджана вырос в 20 раз 22 октября 10:46 (UTC+04), Экономика 1 284
Названо число кораблей США на Ближнем Востоке 22 октября 10:40 (UTC+04), В мире 1 287
В какие страны азербайджанцы ездят чаще всего? 22 октября 10:32 (UTC+04), Общество 739
В Баку состоялась конференция по цифровой финансовой экосистеме - ФОТО 22 октября 10:27 (UTC+04), Экономика 1 731
Азербайджан с начала года посетили почти 2 млн иностранцев: кто приезжает чаще всех? 22 октября 10:22 (UTC+04), Туризм 3 021
Азербайджанская нефть подорожала 22 октября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 369
Трамп о последствиях ударов США по наркокартелям в Тихом океане 22 октября 10:15 (UTC+04), В мире 1 294
МВФ ожидает дальнейшего укрепления платежного баланса Азербайджана 22 октября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 283
В следующем месяце будут пятидневные каникулы - ДАТЫ 22 октября 10:05 (UTC+04), Общество 9 328
Qadın sərnişinə hədə-qorxu gələn sürücü saxlanıldı 22 октября 10:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 352
Мужчину нашли мертвым во дворе своего дома 22 октября 09:59 (UTC+04), Общество 721
Погромы, мигранты, Трамп и расширение ЕС: что происходит в Европе? - ОБЗОР 22 октября 09:50 (UTC+04), В мире 8 682
Unitree представила гуманоидного робота-телохранителя - ВИДЕО 22 октября 09:42 (UTC+04), Наука и технологии 709
В «BakuBus» объяснили отключение кондиционеров в жаркие осенние дни 22 октября 09:37 (UTC+04), Общество 2 474
Завершился второй день OGT 2026 в Ашхабаде: в центре внимания Каспий - ФОТО 22 октября 09:33 (UTC+04), Экономика 3 729
Volkswagen отзовет десятки тысяч электромобилей 22 октября 09:30 (UTC+04), Автоновости 680
Азербайджанский фотоклуб представил в Европе выставки о минной угрозе - ФОТО 22 октября 09:24 (UTC+04), Общество 658
При ударе по аэропорту в Саудовской Аравии есть пострадавшие 22 октября 09:20 (UTC+04), В мире 3 799
Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном 22 октября 09:16 (UTC+04), Политика 3 865
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 октября 22 октября 09:12 (UTC+04), Экономика
İsti havada kondisioneri qoşmaq qərarını sürücü verə bilməz – “BakuBus” açıqladı 22 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 345
Трамп предложил переименовать Тихий океан в Американский 22 октября 09:00 (UTC+04), В мире 1 371
Беспорядки во Франции - в камерах не хватает мест 22 октября 08:37 (UTC+04), В мире 1 361
В Вашингтоне возник спор 22 октября 08:25 (UTC+04), В мире 3 958
Трамп об урегулировании конфликта в Украине - ВИДЕО 22 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 464
Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az 22 октября 08:00 (UTC+04), Политика 7 928
Назван ущерб от беспорядков во Франции - ВИДЕО 22 октября 07:46 (UTC+04), В мире 1 441
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 22 октября 07:33 (UTC+04), Общество
В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов 22 октября 07:19 (UTC+04), Автоновости 851
Хорошая новость для владельцев жилья без купчей 22 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 241
День прекрасно подходит для планов на будущее - гороскоп на 22 октября 22 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 262
США эвакуировали часть госслужащих из Саудовской Аравии 22 октября 04:58 (UTC+04), В мире 1 553
Беспорядки в Албании переросли в уличные бои - ВИДЕО 22 октября 03:45 (UTC+04), В мире 1 688
Нашествие змей в доме в Баку - ВИДЕО 22 октября 02:31 (UTC+04), Общество 1 165
Старую загадку Windows объяснили 22 октября 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 818
Предприниматели во Франции начали закупать оружие 22 октября 01:17 (UTC+04), В мире 1 766
Хроника Победы (20.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Cегодня азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым пишет новую историю 22 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 1 099
Хроника Победы (22.10.2020): Новые шаги к катастрофе ВС Армении – ФОТО - ВИДЕО 22 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 872
300 событий и десятки литературных встреч: Баку стал столицей книги - ФОТО 21 октября 23:53 (UTC+04), Общество 926
Кушнер оценил переговоры с Путиным 21 октября 23:40 (UTC+04), В мире 1 808
В двух районах Баку не будет света 21 октября 23:28 (UTC+04), Общество 1 472
В Брюсселе прошла акция в память о пропавших без вести азербайджанцах - ФОТО 21 октября 23:16 (UTC+04), Общество 828
В Евросоюзе впервые приняли семьи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО 21 октября 23:01 (UTC+04), Общество 4 374
Иран готов к переговорам, но предупредил США 21 октября 22:51 (UTC+04), В мире 1 854
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО 21 октября 22:32 (UTC+04), Официальная хроника 6 677
Балканская стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 21 октября 22:25 (UTC+04), Политика 11 041
Что "не понимает" Ереван? - Мирзоян потерялся в ответах 21 октября 22:15 (UTC+04), Политика 5 758
Lerik dağlarında faciə: Qızıl axtaran 42 yaşlı kənd sakini öldü - VİDEO 21 октября 22:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 775
Уиткофф прокомментировал встречу с Путиным 21 октября 21:39 (UTC+04), В мире 1 930
В Билясуваре обнаружен труп 17-летней девушки 21 октября 21:26 (UTC+04), Общество 907
Госдолг Великобритании достиг рекордной суммы 21 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 885
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Самарканде с деятельностью центров для детей, нуждающихся в особой заботе - ФОТО 21 октября 21:05 (UTC+04), Официальная хроника 8 972
ФИА ввела новый запрет в Формуле-1 21 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 904
SpaceX резко нарастила выручку 21 октября 20:44 (UTC+04), В мире 1 840
Туристические возможности Азербайджана представлены в Чехии - ФОТО 21 октября 20:29 (UTC+04), Туризм 4 277
Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае 21 октября 20:14 (UTC+04), Автоновости 933
Путь в никуда:​ Новые временные ориентиры и однобокие заявления Еревана могут парализовать мирный процесс 21 октября 20:00 (UTC+04), Политика 6 971
Азербайджан отправит 17 дзюдоистов на первый молодежный Гран-при в Душанбе 21 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 905
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 21 октября 19:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 369
Найден способ улучшить Windows 21 октября 19:35 (UTC+04), Наука и технологии 906
Bakıda 25 il əvvəl törədilmiş qətlin üstü açılıb 21 октября 19:33 (UTC+04), Azərbaycanca 1 960
Лейла Алиева на международном мероприятии акцентировала внимание на важности глобального сотрудничества в борьбе с онкологическими заболеваниями у детей - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 19:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 856
На заснеженной улице было теплее, чем внутри этого бетонного сооружения - Хикмет Рагимов рассказал о съемках в фильме "44" - ФОТО 21 октября 19:17 (UTC+04), Культура 5 588
Протесты дальнобойщиков оставили Италию без еды - ВИДЕО 21 октября 19:12 (UTC+04), В мире 1 974
Konstitusiya Məhkəməsi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi qaydalarına aydınlıq gətirib 21 октября 19:01 (UTC+04), Azərbaycanca 1 889
В Баку отметили 100-летие выдающегося композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 21 октября 19:00 (UTC+04), Культура 876
В Польше упал неопознанный летающий объект 21 октября 18:44 (UTC+04), В мире 1 936
При финансовой поддержке PASHA Bank в Азербайджане стартует крупнейший в регионе проект по хранению электроэнергии - ФОТО 21 октября 18:33 (UTC+04), Экономика 6 270
Тунзаля Агаева представила поклонникам новую песню - ВИДЕО 21 октября 18:25 (UTC+04), Шоу-бизнес 857
Фестиваль плова в Зангилане - ФОТО 21 октября 18:14 (UTC+04), Общество 6 103
Пять азербайджанских лучников выступят на Кубке Азии в Ираке 21 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 776
Bakıda bu yol 3 gecə bağlanacaq - Tarixlər 21 октября 17:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 884
Состоялась презентация книги Азера Гараева «Взгляд сквозь призму безопасности» - ФОТО - ВИДЕО 21 октября 17:53 (UTC+04), Политика 11 217
В Баку прозвучала "Музыка без границ" - ФОТО 21 октября 17:47 (UTC+04), Культура 804
В Баку временно изменены схемы движения двух автобусов 21 октября 17:40 (UTC+04), Общество 936
Son bir həftədə Azərbaycanda 264 şübhəli şəxs saxlanılıb 21 октября 17:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 836
Утверждено Соглашение о международном автомобильном сообщении между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:33 (UTC+04), Официальная хроника 709
Утвержден Договор о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном 21 октября 17:30 (UTC+04), Официальная хроника 5 266
Утверждено Соглашение о размещении в Баку Секретариата Молодежной организации Движения неприсоединения 21 октября 17:28 (UTC+04), Официальная хроника 867
Еще новости