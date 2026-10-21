Карабахская карта на COP17: армянские реваншисты снова просчитались – АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Проводить международные мероприятия дело не простое. Самое сложное это даже не организаций, а способность создать атмосферу, обеспечить все нюансы и не позволить обсуждениям уходить в сторону от своей повестки.

Два года назад внешние круги пытались увести от повестки климатическую конференцию СОР29 в Баку, разбавить тему климата вопросами, никакого отношения к ней не имеющими. Эти попытки были пресечены, и конференция прошла более чем успешно и выполнила свою задачу.

То же самое наблюдается сегодня в Армении, где проходит конференция по биоразнообразию СОР17. Только в ее случае от повестки международную встречу пытаются увести не внешние, а внутренние деструктивные силы.

За годы независимости Республики Армения в стране еще не проводились столь масштабные и значимые мероприятия, как СОР17. В Ереван приехали первые лица государств, влиятельные лица, главы международных организаций для того, чтобы обсуждать проблемы биоразнообразия и искать выходы. Этим попыталась воспользоваться реваншистская оппозиция, но власти перекрыли ей возможность превратить серьезное мероприятие в балаган. СОР17 очень важен для имиджа Армении, о чем заявил Никол Пашинян, поэтому эту братию стараются держать подальше.

Оппозиция в недоумении - как же можно было не воспользоваться такой возможностью для "защиты национальных интересов"? Суверенные государства, утверждают оппозиционные эксперты, поступают именно так. По их мнению, Пашинян, вместо того, чтобы строго цензурировать тему "арцаха", должен был воспользоваться присутствием гендиректора ЮНЕСКО Халеда Эль-Энани для того, чтобы говорить о судьбе "беженцев" и "армянского наследия". Реваншисты считают, что СОР17 это "идеальный дипломатический плацдарм", чтобы кричать о якобы уничтожении в освобожденном Карабахе несуществующего "армянского культурного наследия". Более того, Азербайджан, оказывается, "уничтожает" и уникальную природную среду Карабаха, в то время, как освобождение региона как раз спасло его биоразнообразие от вымирания.

Рупором крикунов, как всегда, стал небезызвестный Артак Бегларян. Бегларяна обидели. Он подавал заявку на открытие в зеленой зоне СОР17 павильона "арцаха", чтобы рассказать о его биоразнообразии, а ему отказали. Правительство приняло меры, чтобы не допустить провокаций и не портить атмосферу. А Бегларян считает, что конференция по биоразнообразию это то самое место, где нужно говорить об "арцахе" и "трагедии армян", потому что в повестке есть вопрос роли коренных народов и местных общин в сохранении биоразнообразия.

"Было немало подходящих моментов, и нынешний случай - также прекрасная возможность не только поднять вопрос о культурном наследии, но и в целом затронуть тему прав коренных народов. Это шанс", - заявил Бегларян.

Действительно, одной из ключевых тем конференции является расширение роли коренных народов и местных общин (IPLC) в управлении природными территориями и защите традиционных знаний, затрагивающих их земли. Только какое отношение это имеет к армянам, добровольно покинувшим азербайджанские территории? Они не являются коренным народом Карабаха, и это ни для кого не секрет. Даже для Бегларяна.

Обсуждения по этому вопросу строятся вокруг первой глобальной оценки выполнения Куньминско-Монреальской рамочной программы (принятой в 2022 году), где права и вклад IPLC признаются критически важными для достижения целей по сохранению 30 процентов суши и океанов к 2030 году (цель "30×30"). В рамках этой программы в мире идут дискуссии вокруг терминологии и статуса коренных народов и местных общин, их доступа к международному финансированию природоохранных программ и защите их культурной и природной среды. В рамках конференции функционируют специализированные рабочие группы и пространства по статье 8(j) Конвенции о биологическом разнообразии, которая регулирует вопросы сохранения традиционных знаний, инноваций и практики коренных народов.

Замечательная тема. Но, опять же, какое отношение она имеет к армянам Карабаха? Речь идет о традиционных знаниях и практике коренных народов, например, Северной Америки или островных государств. А армянский этнос не является коренным не только для Азербайджана, но и для Южного Кавказа в целом. Говоря об этом, мы не подразумеваем каких-то претензий. Мы просто констатируем факт, искаженное понимание которого нашими соседями лишает регион покоя на протяжении почти двухсот лет. Эти искажения привели как к кровопролитию, так и к удару по природной среде.

До октября 2023 года армянский этнос имел статус местной общины в Карабахском регионе Азербайджана. Эта община была моноэтничной, что стало результатом изгнания коренного населения. Никаких традиционных практик и знаний относительно природной среды Карабахского региона у бывших карабаахцев не было. Поэтому с начала 90-х годов они занимались только уничтожением, накопив в этом деле значительный опыт. Видимо, Бегларян имел в виду именно эти практики и традиции, утверждая, что "арцахцам" есть, чем поделиться.

Первая карабахская война и армянская оккупация привели к масштабной деградации экосистемы этого края. Захватчики эксплуатировали земли бесконтрольно и не придерживаясь никаких аграрных норм, что привело к истощению почв и эрозии. Особенно пострадал лесной фонд. Только в 2014-2018 годах, согласно отчетам армянских экологов, на оккупированных территориях было вырублено более 400 тысяч кубометров леса - почти в три раза больше, чем за тот же период в самой Армении. До оккупации общая площадь лесов Карабаха и Восточного Зангезура составляла примерно 220-230 тысяч гектаров, из них 54 тысячи гектаров были уничтожены. Значительная часть лесов Тертерского района была вырублена, когда оккупанты вздумали строить водоканал от Сарсангского водохранилища, чтобы лишить воды расположенные ниже по течению реки Тертер азербайджанские районы. Более всего пострадал лесной фонд Кяльбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов. Вырубались реликтовые и ценные породы деревьев: восточный дуб, кавказский граб и уникальные платаны. "Коренные" армяне не имели понятия, о том, каким природным богатством завладели, их интересовали только доллары, за которые они продавали в третьи страны драгоценную древесину. У них не было никаких практик и традиций в обращении и сохранении местной природной среды. До оккупации эти вопросы решал Баку.

Вырубка лесов повлияла, в том числе на изменение микроклимата и состояние почв. В годы оккупации армянские СМИ писали о том, что в самой Армении имеется примерно 450 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, но возделывается только половина. Гораздо дешевле и удобнее было высасывать ресурс пахотных земель на оккупированных территориях Азербайджана.

В период конфликта государственные заповедники и заказники на захваченных Арменией землях, общей площадью около 43 тысяч гектаров, фактически прекратили функционировать как защищенные зоны. Их экосистемы были серьезно опустошены, а ценные породы деревьев вырубались.

Более 110 тысяч гектаров земель пострадали от умышленных поджогов и применения боеприпасов. Интенсивная бесконтрольная разработка недр в Карабахе и Восточном Зангезуре привела к выбросу миллионов тонн токсичных отходов и ущербу окружающей среде. Минирование территорий, разрушение ареалов обитания и браконьерство привели к резкому сокращению популяций крупных млекопитающих (кавказский бурый медведь, безоаровый козел, косуля, леопард) и птиц на захваченных Арменией землях.

Все это делали представители этноса, утверждающего, что является коренным в этой части Кавказа.

Примечательно, что международные организации были обо всех этих преступлениях осведомлены, но никакие меры приняты не были. Так, в октябре 2004 года ОБСЕ, Программой развития ООН (ПРООН), Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) был подготовлен отчет "Окружающая среда и безопасность: трансформация рисков в сотрудничество на примере Южного Кавказа". Согласно отчету, оккупация представляла собой серьезные трудности для экологии и безопасности Азербайджана и вызвала определенные проблемы, такие как долгосрочные последствия чрезмерного выпаса на пастбищах, вырубки лесов, накопления отходов и нерационального использования земель в Нагорный Карабах.

В октябре 2006 года под эгидой ОБСЕ была организована миссия на оккупированные территории для оценки последствий устраиваемых армянами пожаров, которая пришла к выводу, что выжженные территории обширны, а оказанное ими воздействие на людей, экономику и окружающую среду - велико. И на этом все.

"Коренное" население почти тридцать лет разрушало ту среду, которую объявило своей прародиной. По предварительным оценкам экспертов, ущерб, нанесенный армянской оккупацией окружающей среде и природным ресурсам Карабаха и Восточного Зангезура, оценивается примерно в 265,3 млрд. долларов.

С возвращением на эти земли истинных хозяев началось восстановление природной среды.

В обращении к участникам 6-й Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Garabagh Президент Ильхам Алиев отметил, что возрождение региона включает и устранение экологических последствий оккупации. По его словам, "к настоящему времени восстановлено 600 гектаров лесного фонда. Ведь восстановление лесов и водных экосистем, применение строительных решений, устойчивых к последствиям изменения климата, имеют особое значение для долгосрочного развития региона".

В целом в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется восстановить 30 тысяч гектаров леса. Заложены новые лесные массивы, в Агдере, Лачыне, Зангилане и Джебраиле начаты мероприятия по восстановлению лесного фонда на площади 240 гектаров.

В первую годовщину Победы был дан старт восстановлению леса Топхана, занимающего 20 процентов территории Шушинского района. Это был реликтовый лес, до армянской оккупации здесь росли многовековые дубы, вязы и буковые деревья, водились многие виды животных и птиц. Уничтожать шушинский лес армяне начали еще в советский период - в ноябре 1988 года. При поддержке центральных властей значительный участок леса был выжжен и вырублен под территорию для филиала алюминиевого завода, действовавшего в Армении. Это был целенаправленный экоцид, акт, направленный на уничтожение уникальной природной среды и создания долговременной угрозы для экологии региона.

Издеваться над природной средой Карабаха "коренной" народ продолжил в годы оккупации. И делал это с большим умением и профессионализмом, показав наличие у него навыков и практик в подобных делах.

Может быть, Бегларян хотел поговорить на СОР17 об этом? Тогда очень жаль, что ему не позволили открыть рот.