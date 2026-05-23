Азербайджан внедрит мониторинг лесов на базе ИИ

Сегодня вопросы охраны окружающей среды имеют важное значение для всего мира.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24 сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов.

По его словам, борьба с изменениями климата, деградация земель, загрязнение воздуха и воды, а также дефицит воды превратились в крайне серьезные проблемы.

"Эти вопросы уже носят трансграничный характер. Я бы сказал, что эффективность шагов, предпринимаемых для решения этих проблем в рамках какого-то одного государства, бывает низкой. Поэтому считаю, что уже назрела необходимость рассматривать работу по решению данных вопросов совместно - на региональном, глобальном уровнях и на уровне мирового сообщества; тогда результаты совместных мер будут более целенаправленными. Серьезным и актуальным вопросом являются изменения климата, что вызывает серьезную обеспокоенность населения в повседневной жизни", - сказал министр. Он отметил, что недавние дожди в Баку являются очередным примером климатических изменений.

Затронув тему управления отходами, министр отметил, что это превращается в крайне серьезную проблему в мире. По данным ООН, в 2023 году объем твердых бытовых отходов превысил 2 миллиарда тонн.

"Согласно прогнозам, к 2050 году этот показатель может увеличиться в два раза", - сказал Р. Исмаилов.

Говоря о значимости проводимых в Азербайджане международных мероприятий, он сказал, что страна выступает с инициативами, которые принимаются мировым сообществом. Он особо отметил мероприятие COP29, которое также дало импульс формированию новой культуры в области климата и охраны окружающей среды. Коснувшись прошедшего в эти дни в Баку Всемирного форума городов (WUF13), министр отметил, что градостроительство также неотделимо от экологических проблем. По его словам, важнейшим аспектом в этом контексте является окружающая среда: то, в каких условиях живут люди, чистота воздуха. Каждое из подобных международных мероприятий играет очень важную роль в формировании нового мышления граждан.

Р. Исмаилов отметил, что цель министерства - увеличить количество и общую площадь национальных парков: "Природа Азербайджана отличается своим разнообразием. При министерстве функционирует Служба охраны биологического разнообразия. Особо охраняемые природные территории в Азербайджане находятся под управлением этого ведомства. В настоящее время в Азербайджане действуют 12 национальных парков. У нас также есть множество заповедников и заказников. Это территории с различными режимами охраны, и управление ими - крайне важный вопрос. Расширение площади наших национальных парков служит тому, чтобы как можно больше наших граждан могло приобщиться к природе. Кроме того, иностранные гости тоже проявляют большой интерес к природе нашей страны".

По его словам, в 2025 году в Азербайджане было создано два новых национальных парка. Один из них - Илисуйский национальный парк. Он был создан на базе Илисуйского заповедника, и его территория расширилась. В то же время указом главы государства был создан еще один новый национальный парк - Ахар-Бахарский. Кроме того, как отметил министр, на сегодняшний день продолжаются работы по расширению территории Абшеронского национального парка. Планируется охватить как можно больше площади, прилегающей к водному бассейну.

Министр сообщил, что в ближайшем будущем в Азербайджане будут созданы два новых национальных парка - в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах. "Они охватят десятки тысяч гектаров земли. Это очень большие территории. При выборе участков мы в основном старались охватить районы, отличающиеся наибольшим природным богатством и разнообразием животного мира. В то же время учитываются и существующие положения в законодательстве, связанном с национальными парками. Мы стараемся сделать так, чтобы когда наше население переселится на эти территории, оставались пастбищные угодья, и максимально не затрагиваем земли сельскохозяйственного назначения. Работы в этой сфере продолжаются. Думаю, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями создания первого национального парка на этих территориях", - сказал он.

Говоря об охотничьей деятельности, министр отметил, что изменения климата оказывают серьезное влияние и на эту сферу. По его словам, сегодня в Азербайджане действует 13 охотничьих хозяйств. Эти хозяйства находятся в подчинении министерства экологии и природных ресурсов. "Мы стараемся в первую очередь выстраивать работу на основе учёта численности. Что это значит? Перед сезоном специалисты Службы охраны биологического разнообразия проводят подсчёт видов и собирают данные о существующей популяции".

Он отметил, что цель заключается в том, чтобы предотвращать сокращение популяций. В соответствии с этим при министерстве действует специальный совет, в котором участвуют специалисты Академии наук, эксперты профильных институтов, а также представители неправительственных организаций, работающих в данной сфере. "Вопросы выносятся на обсуждение. На основе этих учётных данных мы подходим к вопросу осторожно и стараемся в рамках определённых лимитов делить сезон по видам. В зависимости от результатов того или иного периода сезона мы можем либо продолжить его, либо приостановить охоту на определённые виды, что порой может вызывать недовольство. Однако сегодня наши граждане становятся все более экологически сознательными. По обращениям, поступающим в министерство, мы видим, что даже при наличии недовольства чаще это выражается в форме вопросов: почему так произошло, почему уменьшены лимиты. В будущем мы планируем полностью цифровизировать эту сферу, поскольку считаем, что наиболее важными вопросами здесь являются учёт и точные данные", - сказал Р. Исмаилов.

По его словам, при выдаче охотничьих билетов никаких ограничений не существует.

"Мы должны постоянно контролировать наши популяции. В этой связи в начале 2025 года главой государства была создана Система цифровой экологической информации. Через эту систему мы уже начали в тестовом режиме выдачу разрешений на охоту. Охотничьи билеты в целом выдаются через службу ASAN xidmət. В соответствии с требованиями рассматриваются обращения, и они своевременно предоставляются гражданам. Заявлений много, эта сфера постоянно находится в центре внимания наших граждан", - отметил он.

Министр добавил, что в будущем министерство планирует цифровизировать повседневную и любительскую охотничью деятельность:

"На следующих этапах мы хотим полностью перевести на цифровую основу как повседневную, так и любительскую охоту. Когда охотники выезжают на охоту, мы сможем отслеживать их траекторию передвижения и организовывать контроль. Это, по сути, также для их собственной безопасности. Кроме того, это будет служить учёту - планируется вести регистрацию добычи через электронную систему. Это вопрос будущего, очевидно. Кто-то может воспринимать это как ограничение или усиление контроля, но мы считаем, что в целом общество воспримет это положительно, поскольку главная цель - охрана природы и окружающей среды", - добавил он.

Р. Исмаилов сказал, что в Азербайджане площадь лесного фонда составляет более 1 миллиона 200 тысяч гектаров. "Это охватывает примерно 14% территории Азербайджана. Однако, когда мы говорим "лес", мы имеем в виду не только эти территории. Существуют также муниципальные леса, леса на землях других резервных фондов, отчетность по зеленым насаждениям которых ведется с нашей стороны. "В общем масштабе это низкий показатель. Например, если сравнивать со скандинавскими странами или государствами Балтии, у них лесом покрыто более 40-45% территорий. Недавно мы вели обсуждения с нашими партнерами из Словакии. В этом государстве Центральной Европы более 40% территории покрыто лесом. В то же время наши леса относятся к лесам первой категории. Поэтому использование этих лесов в промышленных целях считается нецелесообразным. Если обратиться к истории и вернуться в 90-е годы, к периоду распада СССР, можно увидеть, что страна испытывала определенные трудности с энерго- и газоснабжением. К сожалению, существовавшие в тот период проблемы оказали очень серьезное и негативное воздействие на наши леса. Сегодня совместно со Службой государственного имущества ведется соответствующая работа для точного определения площади лесных участков, и можно сказать, что эта деятельность уже близится к завершению. В настоящее время проводятся заключительные работы по повторному утверждению карт территорий лесного фонда. Завершающий этап всей этой деятельности создаст базу для проведения масштабных защитных мероприятий на лесных территориях. Имеющийся лесной покров находится в центре внимания, и на соответствующих участках лесного фонда начата реализация лесовосстановительных мероприятий", - пояснил он.

Р. Исмаилов сообщил, что в период с 2020 по 2026 годы лесовосстановительные мероприятия в общей сложности были осуществлены на площади 40 тысяч гектаров: "Одним из главных вопросов, стоящих сегодня на повестке дня, является восстановление лесных массивов на наших освобожденных от оккупации территориях. В этих рамках в Лачинском районе планируется крупномасштабный проект, предусматривающий восстановление 110 гектаров лесных угодий. Ожидается, что реализация этого проекта стартует ближе к концу текущего года. В целом, выращивание саженцев в сфере лесного хозяйства также принимается как одна из самых основных задач, стоящих перед нами. Восстановление лесов осуществляется как путем выращивания и высадки молодых саженцев, так и посредством прямого посева семян. Тем не менее, очевидно, что на лесных участках, восстановленных методом посадки саженцев, уровень приживаемости оказывается гораздо выше".

По его словам, функционирующий в Джебраильском районе Центр выращивания саженцев нацелен на выращивание 2 миллионов саженцев в год. "Начиная с конца 2024 года Служба развития лесов приступила к установке крупных теплиц. К настоящему времени установлено 5 крупных тепличных комплексов. В упомянутых теплицах ежегодно выращивается около 1 миллиона саженцев. Данные тепличные системы дают большие преимущества лесному хозяйству. Благодаря более быстрому созреванию саженцев появляется возможность оперативно использовать их в лесовосстановительных мероприятиях и закладке новых лесов. В Джебраиле при поддержке Турции создан "Центр умного питомниководства", охватывающий площадь 97 гектаров. Фундамент этого Центра был заложен Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется, что до конца текущего года Центр заработает на полную мощность. Здесь будет осуществляться как выращивание саженцев современными методами, так и функционирование объекта в формате регионального учебного центра. В данном Центре планируется выращивать 2 миллиона саженцев в год, что является весьма внушительным объемом и, несомненно, внесет неоценимый вклад в воссоздание лесов на освобожденных территориях. В то же время существуют и другие альтернативные проекты, находящиеся сейчас на начальной стадии", - сообщил он.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане запускается первый пилотный проект по закладке лесов промышленного назначения. "В настоящее время в Азербайджане нет лесов промышленного назначения. Однако в этом направлении поступали определенные обращения как от общественности, так и от местных предпринимателей. Если посмотреть на мировой опыт, закладка промышленных лесов является широко применяемой практикой: в частности, промышленные леса высаживаются в Китае, а также в Германии и Испании. В Узбекистане также начата очень масштабная работа в этом направлении. На недавней встрече с нашими узбекистанскими партнерами была выдвинута инициатива по посадке павлонии и быстрорастущих видов тополя. Мы изучили этот вопрос. Считаем, что если мы сможем реализовать посадку этих видов деревьев в промышленных целях с привлечением наших предпринимателей, это станет шагом вперед. Мы сможем быстрее восстанавливать наши леса. В то же время наше население также сможет этим воспользоваться. Основной нюанс здесь в том, что дерево павлония не является характерным для Азербайджана, поэтому мы подходим к вопросу деликатно. Пилотный проект запускается на площади 100 гектаров, и в зависимости от результатов мы перейдем к следующим шагам. В то же время по вопросам эффективности этой работы мы сотрудничаем с министерством экономики. К этому делу привлекаются и зарубежные специалисты. Параллельно ведутся работы по оценке эффективности этой деятельности, ее доходности и вклада, который она принесет экономике Азербайджана. В европейских странах посадка деревьев такого типа также осуществляется активно", - отметил он.

Говоря об использовании древесины и вопросах топлива, министр отметил, что в 1990-х годах, в период дефицита энергоснабжения, население широко использовало леса в качестве источника дров. Однако по мере роста уровня газификации в населенных пунктах эта потребность постепенно снизилась. "У нас есть отдаленные села, а также объекты здравоохранения и воинские части в высокогорных и труднодоступных регионах, для которых эта потребность на сегодняшний день сохраняется. В 2023 году Кабинетом министров были утверждены объемы, в соответствии с которыми Служба развития лесов проводит в лесах санитарные вырубки. В качестве верхнего предела был установлен объем около 84 тысяч кубометров. Но, к примеру, в прошлом году объем заготовки составил 67 тысяч кубометров. При этом в ходе санитарных вырубок используются деревья, которые уже отжили свой век, - так сказать, гнилые и высохшие. Над организацией строгого контроля в этой сфере также ведутся работы. На сегодняшний день существуют и незаконные вырубки в лесах. Борьба с этим также является одним из направлений деятельности Службы. В эти дни мы постарались воспользоваться альтернативными, объективными методами контроля. Например, могу сказать, что в сфере охраны биоразнообразия мы это уже применили. Граждане могут ознакомиться с этим на нашей электронной странице - официальном интернет-сайте министерства. Как мы построили этот подход? В прежние периоды также существовала организация контроля с помощью камер наблюдения в различных местах. Мы пошли на шаг дальше. Мы уже применили это в Шамкирском заказнике. Были установлены камеры наблюдения, и сегодня эти видеокадры транслируются в режиме онлайн через электронную страницу министерства.

Мы сторонники того, чтобы контроль осуществлялся не только силами министерства и его подведомственных структур, но и широкая общественность могла наблюдать и объективно видеть изменения. На этой территории велось незаконное производство угля - мы его пресекли. Существовали другие виды деятельности, связанные с производством древесины, - мы их также пресекли. После установки камер наблюдения и применения данного подхода мы способствовали "оживлению" там озера. На сегодняшний день, даже в сезон, наблюдая, мы видим, какое количество птиц - даже новые виды птиц - прилетают на это озеро. Мы используем этот опыт, считаем его положительным и, опираясь на него, уже увеличиваем количество камер на наших лесных территориях, особенно в зонах въезда-выезда из лесов, для осуществления видеофиксации и предотвращения незаконной деятельности", - добавил министр.

Он сообщил, что до конца текущего года на определенных территориях, в основном в зонах риска, будет осуществлена установка камер и обеспечена онлайн-трансляция кадров: "Мы считаем, что это удержит некоторых наших граждан от подобной незаконной деятельности".

Р. Исмаилов отметил, что для усиления контроля на рискованных участках на начальном этапе будут закуплены дроны: "Контракт уже заключен, мы получим наши первые дроны и задействуем их в этой сфере. Мы думаем об организации этой работы на базе платформ с искусственным интеллектом. Соответствующие договоры по этому поводу также уже заключены, и работы начаты. Какова логика того, что произойдет? Мы планируем сформировать базу данных на портале электронного правительства путем создания дополнительных модулей. Сегодня, когда мы хотим осуществить какие-то контрольные мероприятия, мы заходим в открытые источники Google и пытаемся сами отслеживать какие-то изменения. В новой системе, которая будет внедрена, после получения первых снимков, сравнение кадров, отснятых на последующих этапах, с первоначальными будет осуществляться уже самой электронной системой. И в случае обнаружения каких-либо изменений (незаконная вырубка деревьев и т.д.) соответствующие структуры будут немедленно проинформированы. Это создаст базу для более оперативного вмешательства. Конечно, мы пока находимся на начальном этапе этих вопросов. Но думаю, что в ближайшем будущем мы сможем организовать эти работы на определенных территориях. Первыми выбраны леса Исмаиллы, которые отличаются своим богатством. Мы хотим организовать это на первом этапе там", - сказал он.

Министр сообщил, что на сегодняшний день в нашем лесном фонде функционирует 650 объектов рекреации. Примерно в 40% из них имеются нарушения, а у некоторых объектов документация не была оформлена своевременно, однако все эти объекты существуют. "На сегодняшний день мы уже приостановили предоставление мест под новые объекты рекреации. На чем мы основывались? Мы посмотрели на опыт других государств. Могу привести пример: если не ошибаюсь, в Латвии, где 45% территории покрыто лесом, количество объектов рекреации не превышает 300. С этой точки зрения мы посчитали, что нам не стоит спешить с открытием каких-либо новых рекреационных объектов. Мы работаем над вопросом существующих. Мы провели инспекции. Сегодня объектам рекреации, где имеются нарушения, уже выдаются уведомления, и мы выдвигаем требования об устранении этих нарушений в течение двух месяцев с указанием самих нарушений. По другой части объектов: у многих вообще нет документов. На некоторых из них, с созданием серьезных экологических проблем, было проведено капитальное строительство и так далее. По части из них мы уже предпринимаем шаги в направлении демонтажа, возбуждены иски в судах. В связи с этим на сегодняшний день мы думаем и над законодательными инициативами, чтобы привести упомянутые 650 объектов рекреации в легитимный формат.

В то же время в вопросах увеличения их количества мы считаем, что на сегодняшний день это вполне достаточное число, управление которым осуществляет министерство экологии и природных ресурсов. Мы думаем о сотрудничестве с Государственным агентством по туризму, проведены обсуждения. Возможно, в будущем на ряде территорий в формате кластера будут выбраны определенные точки притяжения и переданы в управление Агентства по туризму, и оно уже будет вести организационную работу на этих территориях с туристической точки зрения. В то же время и для нас с экологической точки зрения, с точки зрения соблюдения экологических требований, управление этими территориями станет более удобным. Мы видим это как перспективу. Но в данный момент продолжается работа по существующим объектам", - сказал он.

Р. Исмаилов отметил, что регулярно проводятся просветительские мероприятия, связанные с обрезкой деревьев и удалением высохших деревьев, представляющих опасность. Снимаются различные ролики, которые доводятся до широкой общественности. Однако по поступающим заявлениям видно, что уровень осведомленности нашего общества в этой сфере все еще остается низким. "Что касается обрезки, то в обязательном порядке следует обращаться в управления озеленительного хозяйства, функционирующие при местных органах исполнительной власти. В то же время, если дерево находится на муниципальной земле, необходимо обращаться в муниципалитеты. В целом, у нас нет бесхозных деревьев. Это вопрос, связанный с землей, и каждый собственник земельного участка должен осуществлять контроль за деревьями, находящимися на его земле. Это муниципалитеты, местные органы исполнительной власти, а применительно к государственным землям - таким как земли лесного фонда, особо охраняемые территории, национальные парки, заповедники - министерство экологии и природных ресурсов. В отношении же земель, находящихся в частной собственности, это должны осуществлять наши граждане. Позиция по удалению деревьев такова: собственник должен обратиться в министерство экологии и природных ресурсов, и в этом случае на месте уже проводится инспекция данных деревьев. На основании экспертного заключения, выдаваемого Агентством государственной экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов, могут быть выданы талоны на вырубку (удаление) или пересадку зеленых насаждений. Однако это должно осуществляться исключительно на основании экспертного заключения.

В вопросе обрезки экспертное заключение не требуется. Обрезка регулярно проводится указанными мною структурами. Они сами привлекают соответствующих специалистов и осуществляют обрезку в соответствии с позицией и подходом этих специалистов. Требуется просто правильное направление обращений наших граждан. В то же время данные обращения в основном поступают из населенных пунктов, городов", - пояснил он.

Министр сообщил, что с 2025 года начаты работы по цифровому учету деревьев в наших городах. В основном в центре города Баку деревья кодируются, и на них устанавливаются специальные таблички. Посредством QR-кода граждане могут с легкостью получить полную подробную информацию об этом дереве. Граждане, у которых есть какое-либо мнение или предложение касательно дерева, могут даже написать обращение. "Оно рассматривается профильными подразделениями министерства экологии и природных ресурсов, на эти обращения даются ответы, а в необходимых случаях принимаются соответствующие меры. Подобная практика ведения учета деревьев существует во многих государствах. Мы немного усовершенствовали этот вопрос. Мы организовали регистрацию на общей карте на электронной странице "agac.az". Сегодня, считывая этот QR-код телефоном или вводя код с дерева на компьютере на данном сайте, мы видим локацию, местонахождение этого дерева на карте. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 87 000 деревьев. Это началось в качестве пилотного проекта в Сабаильском районе. Как только проект стартовал, стали поступать обращения и из других наших городов. Мы применили это в Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, уже начали эти работы.

В то же время недавно поступило обращение из Шамахы. Мы начали эти работы и в южном регионе. Мы можем видеть это на карте. Прямо сейчас мы можем зайти на эту интернет-страницу и увидеть. При входе на сайт, когда открываются данные дерева, вносится следующая информация: какая это порода дерева, какова его высота, каков диаметр и состояние дерева - хорошее, неудовлетворительное и так далее. В будущем наши специалисты, вероятно, раз в 3 года будут проводить проверку этих деревьев для уточнения текущего состояния. Сегодня, когда поступают обращения по поводу пересадки или удаления, мы это уже применяем.

В целом, когда поступают такие обращения, мы выдвигаем требование, чтобы наши структуры провели регистрацию этих деревьев, и вообще, чтобы до удаления дерева его состояние было зафиксировано через систему, имелись фотографии, было видно его расположение. После этого должно приниматься решение, - например, дерево подлежит вырубке, удалению, оно уже сгнило и так далее. После его удаления мы в большинстве случаев, в зависимости от местоположения, требуем, чтобы на месте этого дерева было посажено новое - соответствующее сезону и локации, и на это дерево уже прикрепляется бирка, табличка и данные вносятся в электронную систему. Теперь по расположению дерева мы можем отслеживать и его историю. После проведения этих работ мы видим существенное снижение количества жалоб.

На сегодняшний день, конечно, установить таблички на абсолютно все деревья в наших городах невозможно, но мы движемся в этом направлении. Считаю, что, организовав учет деревьев и зеленых насаждений таким образом, мы сможем добиться прозрачности в этой сфере, сможем в целом отслеживать ситуацию, оперативно организовывать замену деревьев. А это позволит сохранить баланс нашего общего зеленого фонда в городах, то есть, как только мы добьемся этого в количественном выражении, станет возможным только его увеличение, уменьшение будет исключено. Потому что наши деревья взяты на учет, и при их удалении будет регистрироваться то дерево, которое посажено взамен. Наши новые акции по посадке деревьев регулярно доводятся до широкой общественности. Данные акции проводятся как в Баку, так и в других наших регионах. Особо я хотел бы отметить, что в 2024 году, который мы условно называем годом COP, крупномасштабные акции по посадке деревьев прошли во всех регионах. Из регионов к нам также обращались по поводу обеспечения саженцами. Мы по возможности обеспечили каждое обращение, и контроль за этими посаженными саженцами мы уже организуем, осматриваем совместно с местными органами исполнительной власти. В основном эти саженцы посажены в центрах городов, вдоль главных дорог. На сегодняшний день мы уже можем наблюдать рост этих деревьев", - отметил он.

Министр заявил, что основной причиной участившихся в последние годы в нашей стране и в мире случаев выпадения осадков сверх нормы являются климатические изменения. "В связи с этим международным сообществом предпринимаются определенные шаги. В 2025 году Азербайджаном также были приняты национальные вклады, утвержденные Кабинетом министров. В основном в качестве упреждающих шагов пропагандируется увеличение площади зеленых насаждений, и на повестку дня вышли такие вопросы, как применение государством ограничений касательно выбросов парниковых газов. Азербайджанское государство поставило цель сократить выбросы к 2035 году до 40% по сравнению с 1990 годом. Мы движемся в этом направлении, и думаем, что когда такие цели будут определены всеми государствами, это как минимум повысит ответственность этих государств и приведет к каким-то шагам вперед. В последний раз в мае в течение 9 часов выпало количество осадков, в 5 раз превышающее месячную норму. Конечно, в таком случае возникает ряд последствий. На сегодняшний день в этом направлении ведутся работы, в целом принята государственная программа Баку и Абшерона по водному хозяйству. Однако подобные явления характерны не только для Азербайджана. Мы видим, как в Европе, где водосточные системы строились годами, затапливает крупные города. Это реальность, мы должны готовить адаптационные планы в этом направлении и двигаться по этому пути", - пояснил он.

Р. Исмаилов, коснувшись темы уменьшения уровня воды в Каспийском море, заявил, что причиной этого являются не только климатические изменения, здесь играют роль и другие факторы. "Если посмотреть на историю, мы неоднократно наблюдали падение и повышение уровня воды в Каспийском море. Позиция международных специалистов относительно нынешнего обмеления Каспийского моря такова, что причиной этого являются не только изменения климата. Министерство экологии и природных ресурсов на различных платформах начало совместное сотрудничество с прикаспийскими государствами. Идет работа над различными планами мероприятий. В основном эти планы мероприятий продумываются через механизмы адаптации. Эти обсуждения ведутся как в рамках Тегеранской конвенции, так и уже созданы двусторонние рабочие группы. В качестве примера могу сказать, что в апреле состоялось первое заседание двусторонней рабочей группы с Казахстаном, и наши обсуждения в этой сфере уже начались. В итоге можно сказать, что шаги, предпринимаемые в направлении решения данных вопросов, не должны исходить от какого-то одного государства. Должны выполняться совместные, продуманные и последовательные мероприятия со стороны всех прикаспийских государств", - сообщил он.

Министр сообщил, что в ходе недавних геологических исследований на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены новые месторождения. "Геологические исследования проводятся регулярно. Последние геологические изыскания мы проводили на освобожденных от оккупации территориях совместно с Азеркосмос - это были гиперспектральные исследования. Среди обнаруженных месторождений я бы назвал месторождение Чуллу, расположенное на территории Агдамского района. По предварительной оценке, оно может быть пригодно для производства примерно 50-70 тысяч тонн меди. В то же время проводятся исследования и в отношении наших водных ресурсов. Недавно было обнаружено месторождение в Шуше. Вероятно, там также начнутся работы по промышленному использованию. У нас есть месторождения в этой сфере в Минкенде, они используются. В целом, сфера геологии - очень важная отрасль, и сегодня наши геологи работают не только над исследованием природных ресурсов, но и в оползневых зонах. На многих территориях во время этих дождей произошли оползни. Против этого осуществляются превентивные меры. На сегодняшний день существующие по Азербайджану оползневые зоны утверждены Кабинетом министров. В то же время наши геологи уже работают над составлением перечня этих вновь определенных оползневых территорий, чтобы эти участки также были включены в данные карты. Что дают нам эти карты? На этих территориях режим уже меняется, строительство запрещается, проводятся мероприятия по озеленению, ведутся упреждающие укрепительные работы, чтобы не возникло каких-либо негативных последствий", - сказал он.

Р. Исмаилов отметил, что в мировом масштабе использование минерального сырья растет изо дня в день. Это относится как к рудным, так и к нерудным месторождениям. "Уже более полутора лет, как мы начали реформы в этой сфере. В первую очередь была проведена борьба в отношении нелегально действующих недропользователей. В 2025 году была приостановлена деятельность 53 незаконных предприятий, эксплуататоров карьеров. Совместно с различными ведомствами была создана рабочая группа. К этим процессам подключились сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, серьезную поддержку оказали местные органы исполнительной власти, участвовали и правоохранительные органы. Оборудование незаконно действующих карьеров было вывезено с этих территорий, и таким образом была пресечена незаконная эксплуатация по этим месторождениям.

В то же время параллельно были внесены изменения в закон "О недрах". Главой государства были утверждены переходные правила для регулирования данной сферы. Переходные правила включают в себя ряд вопросов. Главное заключается в том, что на сегодняшний день эксплуататорам, имеющим какие-либо недостатки, предоставляется срок в один год. Был определен переходный период, и в течение этого переходного периода данным эксплуататорам государственными органами будет оказываться всяческая поддержка для устранения этих недостатков. Думаю, что с таким подходом мы сможем добиться оздоровления этой сферы. В то же время существует другая проблема - при использовании недр на многих территориях не проводились рекультивационные работы. То есть недра использовались, добываемое минеральное сырье изымалось, но будь то русло реки или другие территории, восстановительные работы, работы по восстановлению земной поверхности здесь не проводились. В связи с этим уже есть поручения, данные на законодательном уровне, правила рекультивации будут разработаны в течение года, будут применены ограничительные меры.

При полном изучении вопроса можно увидеть, что в целом эта сфера должна находиться под строгим контролем. К этой работе в первую очередь привлечено министерство по чрезвычайным ситуациям. Ежегодно МЧС дает прогнозы касательно потребностей. В то же время поддержка оказывается и министерством экономики. Министерство экономики определяет объемы запасов минерального сырья, необходимых для создания какого-либо производства для нашей экономики. На последующих этапах мы планируем организовать управление этой сферой в объеме, ориентированном на потребности и запросы экономики - на создание новых производств. Мы постараемся поддержать предпринимателей, осуществляющих деятельность в этой сфере, чтобы они смогли привести свое производство в полное соответствие с требованиями законодательства, полностью оздоровить производство. Однако результат мы узнаем в конце года. Сообщу, что в соответствии с требованиями переходных правил в ближайшие дни список эксплуататоров, проходящих процедуру оздоровления, будет опубликован на электронной странице министерства экологии и природных ресурсов. Произойдет точка отсчета. Думаю, за этот предшествующий период было сделано немало. Мы предотвратили производства, которые могли привести к тяжким последствиям. Мы предотвращаем тем самым также разрушение русел рек. В то же время предотвращается негативное воздействие на находящиеся на этих территориях агротехнические сооружения. Мы выступаем за регулируемое производство, которое будет организовано при участии всех соответствующих структур и позволит в будущем предотвратить подобные негативные последствия", - заявил министр.

Он отметил, что картография и геодезия сегодня являются одними из важнейших сфер. "Год назад мы перешли на новую систему WGS 84. Эта система уже принята в мировой практике и обеспечит соответствие карт, составляемых в нашей стране, универсальным требованиям. В то же время на будущее мы думаем над построением в Азербайджане геоидной системы, трехмерной системы. Мы начали работы в этой сфере. Это уже создаст основу для точных измерений. Мы сможем получать более точные карты с точки зрения масштаба. В то же время сегодня есть потребность и в тематических картах, разработчиком которых является структура, находящаяся в ведении министерства экологии и природных ресурсов и отвечающая за эту сферу. Это очень интересная и актуальная область. Она постоянно используется в нашей повседневной жизни", - сказал он.

Р. Исмаилов подчеркнул, что обезвреживание и утилизация твердых бытовых отходов является одним из актуальных вопросов на сегодняшний день. По его словам, по мере роста населения увеличивается и объем отходов, и в Азербайджане в этой сфере проделан ряд работ. "Например, есть сортировочный завод, расположенный в Балаханы. На этом заводе мы осуществляем сортировку 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов. В то же время функционирует завод по сжиганию твердых бытовых отходов мощностью 500 тысяч тонн. Это большие показатели. Считаю, что в этой сфере также есть серьезная необходимость в усовершенствовании. Мы уже подошли к такому моменту, когда и в Азербайджане должна быть создана современная система управления отходами. Недавно, указом главы государства, при министерстве экологии и природных ресурсов было создано Государственное агентство по управлению отходами. Мы считаем, что через это агентство мы должны внедрять новые современные вызовы в этой сфере. Что касается обеспечения мусороуборочными машинами, в предыдущие годы министерством экологии и природных ресурсов осуществлялась закупка специальной техники. Накануне Игр СНГ было закуплено 48 единиц спецтехники. Обеспечение также было осуществлено в регионах. В последующий период мы приобрели еще 70 единиц спецтехники. Мы передали ее структурам, осуществляющим управление и транспортировку отходов в регионах в этой сфере. В настоящее время заказано еще 100 единиц специальной техники. В этой сфере также начаты процедуры закупок. Думаем, что в течение этого года мы сможем передать структурам, функционирующим в регионах, эти дополнительные 100 единиц техники. Я бы сказал, что это очень серьезный объем, при общем подсчете это предотвратит многие проблемы, возникающие с вывозом отходов в наших регионах. Думаем в этом году также закупить специальные контейнеры для сбора отходов. Однако основные наши надежды по проведению усовершенствования в этой сфере связаны с новым агентством. Планируется начать работу над определенными стратегиями, чтобы обеспечить системное развитие этой сферы", - сообщил министр.

Он отметил, что на сегодняшний день Азербайджан присоединился более чем к 20 конвенциям в области охраны окружающей среды. "Подписано более 60 двусторонних соглашений, меморандумов, протоколов с 37 государствами, и этот процесс продолжается. Азербайджан сегодня, я бы сказал, считается одним из государств-лидеров в сфере охраны окружающей среды. Мы уже слышим это и по телеканалам зарубежных государств, и это очень отрадно. Мероприятие COP29 было проведено в Азербайджане на высоком уровне. COP31 пройдет в Турции, идет подготовка к нему. Я уверен, что Азербайджан и на этом мероприятии будет одним из самых активных и инициативных государств", - добавил он.

Р. Исмаилов сообщил, что в начале 2025 года было утверждено Положение информационной системы "Цифровая экология" министерства экологии и природных ресурсов, и многие его модули уже находятся в рабочем состоянии. По его словам, это охватит как сферу экомониторинга, так и будет осуществляться кадастр зеленых насаждений. "В то же время уже осуществляется замена гидрометеорологических станций автоматическими станциями. Уже установлено 73 процента автоматических станций. Мы планируем до 2030 года полностью перейти на автоматические станции, заменить все станции. Создаются ситуационные центры по направлениям. В гидрометеорологической службе ситуационный центр уже установлен. Мы говорили о контроле запасов минерального сырья. В этом году мы планируем создать ситуационный центр и по этому направлению, осуществлять контроль электронными средствами. В сфере биологического разнообразия на входах в национальные парки уже применяются электронные билеты. Мы начали и планируем до конца года охватить все наши национальные парки, чтобы осуществлялось применение исключительно электронного билета. В Службе развития лесов в этом году мы также уже начали организацию цифрового контроля. В общем и целом министерство экологии и природных ресурсов выступает с позиции цифрового контроля. Мы думаем, что если сможем построить управление именно на базе цифровизации, то сможем достичь более высоких результатов. Осуществление каждого из этих процессов в конечном итоге на базе упомянутой информационной системы обеспечит нам как унификацию, так и создаст основу для более гибкого, оперативного осуществления управления", - сказал он.

Министр отметил, что министерство экологии и природных ресурсов занимается охраной окружающей среды, однако ни одно ведомство в мире не может обеспечить это на 100%. По этой причине обязательно должно быть обеспечено общественное участие: "Как охрана окружающей среды является обязанностью нашего министерства, точно так же эта обязанность есть и у каждого гражданина. Думаю, это долг каждого гражданина".

Рашад Исмаилов сообщил, что 23 мая является профессиональным праздником сотрудников системы министерства экологии и природных ресурсов. Министерство было учреждено в 2001 году и в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. "Думаю, население также оценивает работу, проделанную нашим министерством за прошедший период, и уверен, что в будущем мы сможем успешно продолжить эту деятельность", - добавил министр.