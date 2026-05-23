Назначение Моуринью в «Реал» отложат

Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского "Реала" будет отложено до объявления результатов президентских выборов в клубе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это произойдет из-за того, что испанский бизнесмен Энрике Рикельме заявил о намерении баллотироваться на пост президента "сливочных", в связи с чем все спортивные планы клуба, включая назначение нового главного тренера, приостановлены. Для того, чтобы считаться официальным кандидатом, нужно успеть подать необходимые документы до 23 мая. Сами выборы пройдут 7 июня.

Действующий президент "Реала" - Флорентино Перес. В издании подчеркнуто, что пока все указывает, что он будет переизбран на новый срок.

Моуринью уже работал с "Реалом" с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент "Реал" тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала "Барселона", "Реал" обеспечил себе второе место.