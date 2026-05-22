Обсуждены межпарламентские связи Азербайджана и Беларуси.

Обсуждения состоялись в ходе встречи председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в рамках 60-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, проходящего в Санкт-Петербурге, с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой, сообщили Day.A в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между нашими странами, основанные на принципах дружбы и взаимного доверия, успешно развиваются по всем направлениям. Важную роль в достижении сегодняшнего высокого уровня сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью играют искренние отношения глав государств, взаимные визиты на высшем уровне и политический диалог.

Сообщается, что в ходе беседы стороны говорили о вкладе законодательных органов в углубление отношений между нашими странами и народами, отметив, что межпарламентское сотрудничество успешно продолжается. Спикер Сахиба Гафарова напомнила о недавнем визите в Азербайджан председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко и состоявшейся между сторонами встрече, а также о своих визитах в Беларусь и визитах Натальи Кочановой в Баку. Она отметила, что визиты руководителей парламентов и депутатов служат дальнейшему укреплению сотрудничества между законодательными органами.

Отмечено, что парламенты Азербайджана и Беларуси не только осуществляют эффективную деятельность на двустороннем уровне, но и активно сотрудничают в международных парламентских организациях, в том числе в Межпарламентском союзе, МПА СНГ, Азиатской парламентской ассамблее.

Наталья Кочанова подчеркнула, что отношения между нашими странами в экономической, торговой, культурной и других сферах динамично развиваются, и отметила, что межпарламентские связи способствуют дальнейшему расширению этого сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.