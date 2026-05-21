https://news.day.az/world/1836231.html Ливни обрушили дом в Турции - ВИДЕО В турецком городе Антакья (провинция Хатай) из-за сильных ночных ливней обрушился частный дом, находившийся на горном склоне. Как передает Day.Az, об этом сообщает Anadolu. Из-под завалов извлечено тело одного погибшего, еще троих человек удалось спасти и госпитализировать.
Ливни обрушили дом в Турции - ВИДЕО
В турецком городе Антакья (провинция Хатай) из-за сильных ночных ливней обрушился частный дом, находившийся на горном склоне.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Anadolu.
Из-под завалов извлечено тело одного погибшего, еще троих человек удалось спасти и госпитализировать.
На месте происшествия продолжаются проверки профильных ведомств, ряд дорог в районе перекрыт для автомобильного движения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре