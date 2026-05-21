Ливни обрушили дом в Турции

В турецком городе Антакья (провинция Хатай) из-за сильных ночных ливней обрушился частный дом, находившийся на горном склоне.

Из-под завалов извлечено тело одного погибшего, еще троих человек удалось спасти и госпитализировать.

На месте происшествия продолжаются проверки профильных ведомств, ряд дорог в районе перекрыт для автомобильного движения.