Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Польше - ФОТО
Юношеская сборная Азербайджана по дзюдо приняла участие в международном учебно-тренировочном сборе в польском городе Бельско-Бяла.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, подготовка проходила 18-20 мая под эгидой Европейского союза дзюдо.
Тренировочным процессом руководили главный тренер юношеской мужской сборной Эмин Искендеров, тренеры Ниджат Шихализаде и Котаро Сасаки, главный тренер женской команды Эльнур Исмайылов, а также тренер Амрах Ахмедов.
Сбор был организован в рамках подготовки к чемпионату Европы среди юношей и девушек.
Отметим, что континентальное первенство пройдет с 29 июня по 2 июля в испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии.
Ранее наши дзюдоисты выступали на международном турнире, посвященном памяти Василию Ошепкову, в Хабаровске и завершили соревнования с золотой и бронзовой медалью.
