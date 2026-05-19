BYD показала новые внедорожники

Китайская компания BYD представила гибридные внедорожники с новой системой Ultra-подвески.

Как передает Day.Az, видео с демонстрацией технологии распространилось в социальных сетях.

Согласно информации, инновационная подвеска позволяет автомобилю передвигаться даже на трех колесах, приподнимая любое из них на высоту до 30 сантиметров.

Такая функция может оказаться полезной при повреждении шины или при преодолении крупных препятствий и глубоких ям.