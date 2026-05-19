Илон Маск проиграл суд на $180 млрд против OpenAI

Суд в США отклонил иск Илона Маска против OpenAI, в котором предприниматель обвинял руководство компании в отходе от первоначальной некоммерческой миссии. Разбирательство продолжалось три недели, однако суд пришел к выводу, что претензии были поданы с нарушением срока давности, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Конфликт между Маском и руководством OpenAI возник еще в 2017 году, а сам бизнесмен покинул совет директоров компании в феврале 2018-го. Несмотря на это, иск был подан только в 2024 году, спустя год после запуска собственного ИИ-стартапа xAI.

В рамках разбирательства Маск требовал вернуть OpenAI к первоначальной благотворительной модели, отстранить от управления компанией ее руководителей Сэма Альтмана и Грега Брокмана, а также взыскать компенсацию в размере $180 млрд. Эти средства предполагалось направить на нужды некоммерческого подразделения OpenAI.

Отдельные претензии были адресованы и Microsoft, которую Маск называл ключевым участником трансформации OpenAI в коммерческий проект. Суд также отклонил требования к корпорации.

Представители OpenAI после оглашения решения заявили, что считают иск попыткой оказать давление на конкурента xAI через судебную систему. В компании подчеркнули, что не рассматривают решение суда как "техническое", в отличие от позиции Маска. Сам предприниматель уже сообщил о намерении обжаловать вердикт.

Решение было принято коллегией из девяти присяжных после почти двух часов обсуждений и впоследствии утверждено судьей.