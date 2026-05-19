Готовится запуск продажи билетов на поезд Баку-Тбилиси-Баку

В настоящее время ведутся работы по техническим и организационным вопросам, связанным с возобновлением движения поезда Баку-Тбилиси-Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Отмечается, что информация о продаже билетов будет предоставлена общественности в ближайшие часы.