Без коалиционного подхода решить мировой жилищный кризис невозможно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Директор Регионального программного подразделения UN-Habitat Патрик Канагаcингам на сессии "Жилье в центре глобальных коалиций", проходящей в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что вопросы доступности жилья всё чаще влияют на политические процессы, включая выборы в разных странах, а также на социально-экономическое положение населения.

По его словам, жилищные проблемы тесно связаны с такими факторами, как неформальная застройка, неравенство, климатическая уязвимость и дефицит инфраструктуры.

" Жилищные системы напрямую влияют на производительность экономики, миграцию, государственные финансы и устойчивость городов. Ни одно государство или институт не может в одиночку решить глобальный жилищный кризис, поэтому необходимы коалиционные и межсекторальные решения с участием правительств, местных органов власти, частного сектора и гражданского общества", - заявил он.

Канагаcингам также подчеркнул, что жильё следует рассматривать не как результат развития, а как его ключевой фактор, влияющий на климатическую политику, экономическую конкурентоспособность и социальную сплочённость.

 

По его словам, сегодня на международном уровне наблюдается рост сотрудничества в жилищной сфере, включая обмен опытом по вопросам доступного жилья, бездомности, финансирования и устойчивого городского развития, а также усиление роли жилищной тематики в климатических планах стран.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.