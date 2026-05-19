Города по всему миру сталкиваются с наводнениями, пожарами и оползнями

Города по всему миру сталкиваются с наводнениями, оползнями, пожарами и вызовами в сфере безопасности.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в ходе пресс-конференции, проводимой в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, города находятся "на передовой" климатических и природных кризисов, и уже сейчас во многих из них происходят разрушительные наводнения, оползни и пожары.

А.Россбах отметила, что человечество движется от уровня урбанизации около 50 процентов к примерно 70 процентам в ближайшие два десятилетия на фоне роста климатических вызовов, стихийных бедствий и конфликтов.

Она подчеркнула, что миру необходимы новые подходы и инновации для создания устойчивых городов будущего.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.