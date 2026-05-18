https://news.day.az/politics/1835373.html Ливия заявила о масштабном улучшении ситуации с восстановлением страны после наводнений и войн Ливия заявила о масштабном улучшении ситуации с восстановлением страны после наводнений и войн. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи, выступая на саммите лидеров в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.
Ливия заявила о масштабном улучшении ситуации с восстановлением страны после наводнений и войн
Ливия заявила о масштабном улучшении ситуации с восстановлением страны после наводнений и войн.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи, выступая на саммите лидеров в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.
"Реконструкция в Ливии в последние годы продолжается, и сегодня мы наблюдаем значительное улучшение ситуации на севере, юге и востоке страны, особенно в городах после наводнений, а также на западе после войн", - сказал он.
Аль-Манфи отметил, что позитивные изменения стали возможны благодаря нынешней стабильности в стране.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре