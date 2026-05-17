Азиатский банк развития (АБР) расширяет программу партнерств водных операторов для повышения устойчивости коммунальных услуг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший директор Управления сектора водного хозяйства и городского развития Азиатского банка развития Норио Саито на установочной встрече Группы заинтересованных сторон поставщиков, проходящей в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По его словам, АБР запустил собственную программу Water Operators Partnerships (WOPs) еще в 2007 году, что предшествовало созданию GWOPA.

Он сказал, что на сегодняшний день банк поддержал 92 программы "твиннинга" (партнерства) в 30 странах, направленные на развитие водных и санитарных услуг.

"Особенностью подхода АБР является тесная увязка этих программ с инвестиционными проектами банка, что позволяет водным компаниям одновременно модернизировать инфраструктуру и укреплять институциональные и кадровые возможности.

"В 2023 году программа была переименована в Water Organization Partnership for Resilience (WOPAR). При этом ее задачи были расширены и теперь включают не только водоканалы, но также речные бассейновые организации, регуляторов водного сектора и, в отдельных случаях, частные коммунальные операторы при поддержке операций частного сектора AБР.

Существенное внимание уделяется усилению мониторинга и оценки результатов, чтобы четко фиксировать достижения и эффективность партнерств в течение 1-2 лет реализации программ.

Среди ключевых направлений WOPAR - снижение потерь воды (non-revenue water), обеспечение финансовой устойчивости, управление сточными водами, а также цифровизация, внедрение "умных" систем водоснабжения и улучшение управления активами", - добавил он.

Сарио отметил, что за почти 20 лет реализации инициативы twinning-подход доказал свою эффективность в развитии компетенций. Интеграция программ с инвестициями АБР повышает мотивацию водных компаний к институциональному развитию и обеспечивает доступ к ресурсам для модернизации водоснабжения и водоотведения.