АБР расширяет программу партнерств водных операторов
Азиатский банк развития (АБР) расширяет программу партнерств водных операторов для повышения устойчивости коммунальных услуг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший директор Управления сектора водного хозяйства и городского развития Азиатского банка развития Норио Саито на установочной встрече Группы заинтересованных сторон поставщиков, проходящей в рамках Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.
По его словам, АБР запустил собственную программу Water Operators Partnerships (WOPs) еще в 2007 году, что предшествовало созданию GWOPA.
Он сказал, что на сегодняшний день банк поддержал 92 программы "твиннинга" (партнерства) в 30 странах, направленные на развитие водных и санитарных услуг.
"Особенностью подхода АБР является тесная увязка этих программ с инвестиционными проектами банка, что позволяет водным компаниям одновременно модернизировать инфраструктуру и укреплять институциональные и кадровые возможности.
"В 2023 году программа была переименована в Water Organization Partnership for Resilience (WOPAR). При этом ее задачи были расширены и теперь включают не только водоканалы, но также речные бассейновые организации, регуляторов водного сектора и, в отдельных случаях, частные коммунальные операторы при поддержке операций частного сектора AБР.
Существенное внимание уделяется усилению мониторинга и оценки результатов, чтобы четко фиксировать достижения и эффективность партнерств в течение 1-2 лет реализации программ.
Среди ключевых направлений WOPAR - снижение потерь воды (non-revenue water), обеспечение финансовой устойчивости, управление сточными водами, а также цифровизация, внедрение "умных" систем водоснабжения и улучшение управления активами", - добавил он.
Сарио отметил, что за почти 20 лет реализации инициативы twinning-подход доказал свою эффективность в развитии компетенций. Интеграция программ с инвестициями АБР повышает мотивацию водных компаний к институциональному развитию и обеспечивает доступ к ресурсам для модернизации водоснабжения и водоотведения.
