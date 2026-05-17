Азербайджан может внести ключевой вклад в продвижение Повестки-2030

Расширение участия местных сообществ и НПО в глобальных процессах может стать одним из ключевых вкладов Азербайджана в реализацию Повестки-2030 и Новой городской повестки ООН.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend представитель отдела партнерств UN-Habitat Уиклиф Тонгва на полях 13-й сессии Всемирный городской форум (WUF13), проходящей в Баку.

По его словам, Азербайджан способен внести значительный вклад в продвижение Повестки-2030 благодаря партнерствам, формируемым в стране в ходе форума, а также через развитие связей между местными и международными организациями.

"Мой призыв к странам - расширять возможности местных сообществ и НПО, а также поощрять их к активному сотрудничеству и участию в глобальных процессах", - подчеркнул он.

Тонгва также отметил важность вовлечения местных сообществ в процессы реализации Новой городской повестки и Целей устойчивого развития (SDGs).

По его мнению, донесение информации и механизмов отчетности по этим направлениям до населения станет "хорошим и правильным началом".