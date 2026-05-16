Искусство Джахангира Рустамова для особых детей - краски вдохновения

В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках выставки "Следы творческого пути: художественный мир Джахангира Рустамова", посвящённой 100-летнему юбилею мастера кисти, была организована просветительская программа для молодёжи Центра раннего вмешательства для детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В ходе лекции участники получили подробную информацию о богатом творческом наследии художника - одного из выдающихся представителей азербайджанского изобразительного искусства, его индивидуальном стиле и художественно-эстетических подходах, привнесённых им в искусство.

В рамках тематической экскурсии были подробно представлены произведения, экспонируемые на выставке, а также освещены интересные аспекты, отражающие творческий мир художника.

Во время мастер-класса молодые участники, вдохновившись образами, характерными для творчества Джахангира Рустамова, создали собственные художественные работы и получили возможность попробовать свои силы в работе с цветом и формой.

Мероприятие было встречено участниками с большим интересом и активностью.

